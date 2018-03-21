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Подмосковье вошло в топ‑3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ
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Подмосковье вошло в топ‑3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Подмосковье находится в тройке лидеров по России по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в 2017 году их было 319,4 тысячи, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства Московская область на втором месте в Центральном федеральном округе и третьем месте в РФ (на первом — Москва, на втором — Санкт-Петербург)», — сказал Разин.
Он добавил, что в прошлом году число субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье составляло 319,4 тысячи.
Министр отметил, что в этом году субъекты малого и среднего предпринимательства будут поддерживаться по нескольким направлениям. Так, представители МСП смогут получить субсидии на модернизацию производства (компенсировать до 50% от стоимости оборудования), на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования (компенсируется до 70% от размера первого взноса).
Кроме того, представители малого и среднего бизнеса смогут претендовать на субсидирование субъектов социального предпринимательства, поручительство Гарантийного фонда Московской области для получения кредита, микрозаймы Московского областного фонда микрофинансирования и другие меры поддержки.
В среду в «Крокус Экспо» в подмосковном Красногорске открылась специализированная выставка METRO EXPO-2018, которая будет проходить до 23 марта. Выставка принимает более 350 экспонентов и 23 тысячи посетителей из 49 регионов. В рамках METRO EXPO запланировано более 500 мероприятий.
В экспозиции также принимают участие около 30 сельскохозяйственных производителей из Подмосковья.
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