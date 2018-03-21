На Ямале обсуждают, как реализовать послание президента

В ямальском парламенте создают рабочую группу по формированию плана мероприятий по реализации послания Федеральному Собранию, с которым Владимир Путин обратился 1 марта.

— Решение этой задачи требует комплексного подхода, — отметил председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин . — Наш Комитет совместно с Комитетом по социальной политике и ЖКХ запланировал рассмотрение в течение года вопросов о социально-экономическом развитии муниципальных образований, в том числе и сельских территорий. Таким образом, депутаты смогут обозначить важные моменты, на которые органам исполнительной власти и руководителям муниципалитетов необходимо будет обращать особое внимание. Так мы еще и увидим наиболее успешные практики по развитию муниципалитетов, подходящие для распространения на территориях Арктического региона.

Усилия власти будут по-прежнему направлены на строительство дорог, модернизацию региональных аэропортов и расширение межрегионального авиасообщения. Перспективам развития в Арктическом регионе транспортной инфраструктуры депутаты посвятят расширенное выездное заседание, запланированное в Новом Уренгое на 29 марта.

Кроме того, в план по реализации Послания Президента вошло рассмотрение окружных законов, направленных на создание благоприятных условий и комфортных налоговых режимов для увеличения инвестиций в экономику автономного округа и развития малого бизнеса.