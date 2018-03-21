Избирком Тюменской области: «бюллетень на холодильнике» правильно учли в отчете

«У нас по области четыре утраченных бюллетеня. Бюллетени, которые люди унесли с собой, не считаются утраченными, потому что за них расписались. Они попадают в разряд недействительных и не учитываются при подсчетах», — сказал председатель избиркома. Таким образом, непопадание бюллетеня в разряд утраченных не было намеренным искажением или ошибкой. О таких случаях, как «бюллетень на холодильнике», в избиркоме знают и не отрицают их, добавил Халин. По возможности члены участковых комиссий стараются предупреждать подобные ситуации.