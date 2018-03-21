Ещё
Избирком Тюменской области: «бюллетень на холодильнике» правильно учли в отчете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избирком Тюменской области: «бюллетень на холодильнике» правильно учли в отчете 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
«У нас по области четыре утраченных бюллетеня. Бюллетени, которые люди унесли с собой, не считаются утраченными, потому что за них расписались. Они попадают в разряд недействительных и не учитываются при подсчетах», — сказал председатель избиркома. Таким образом, непопадание бюллетеня в разряд утраченных не было намеренным искажением или ошибкой. О таких случаях, как «бюллетень на холодильнике», в избиркоме знают и не отрицают их, добавил Халин. По возможности члены участковых комиссий стараются предупреждать подобные ситуации.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Это было совместное решение». Алиханов прокомментировал отставку Ярошука Власти запретили стоянку на шести улицах Екатеринбурга Неприкаянный аэроэкспресс: Смольный готов дать 10 миллиардов рублей и без гарантий прибыли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ229
Появились слухи об уходе Лаврова84
Путин занялся «списком Собчак»74
Россия закрыла границу для грузов с Украины149
Пенсии россиян будут считать по-новому154
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение