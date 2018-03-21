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Дума одобрила законопроект о невозвратных билетах на поезда
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Дума одобрила законопроект о невозвратных билетах на поезда 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Госдума приняла во втором чтении законопроект о невозвратных билетах на поезда, права на продажу которых у перевозчика в настоящее время нет.
Предложенные изменения в Устав железнодорожного транспорта предполагают, что пассажир сможет сдать «невозвратный билет» только в случае опоздания на поезд из-за болезни или несчастного случая, передает РИА «Новости».
Также такой билет смогут сдать родственники умершего или внезапно заболевшего пассажира. Для подтверждения необходимо будет предоставить соответствующие документы.
Также сдать билет можно будет из-за отмены или задержки поезда.
Предложенный законопроект, по замыслу его авторов, существенно снизит стоимость билетов.
Напомним, в мае 2014 года комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила внесенный Минтрансом законопроект о введении невозвратных тарифов на железнодорожном транспорте.
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