Дума одобрила законопроект о невозвратных билетах на поезда

Госдума приняла во втором чтении законопроект о невозвратных билетах на поезда, права на продажу которых у перевозчика в настоящее время нет.

Предложенные изменения в Устав железнодорожного транспорта предполагают, что пассажир сможет сдать «невозвратный билет» только в случае опоздания на поезд из-за болезни или несчастного случая, передает РИА «Новости»

Также такой билет смогут сдать родственники умершего или внезапно заболевшего пассажира. Для подтверждения необходимо будет предоставить соответствующие документы.

Также сдать билет можно будет из-за отмены или задержки поезда.

Предложенный законопроект, по замыслу его авторов, существенно снизит стоимость билетов.