Матвиенко прервала Нарусову из-за выпада в адрес Мединского

Нарусова на заседании Совфеда, куда Мединский пришёл на правительственный час, сказала, что история с диссертацией «не укладывается в понятия нравственности».

"У нас на правительственный час, либо в других форматах вносится конкретный вопрос, который мы обсуждаем на заседании Совета Федерации. И мне кажется, не очень хорошо, когда, пользуясь площадкой Совета Федерации, начинают ставить вопросы, которые не имеют отношения к повестке, к правительственному часу. Если у кого-либо есть вопросы, их можно задать, не используя для пиара эту площадку, их можно выяснить", — сказала Матвиенко в среду.