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Председатель саратовского профсоюза работников поддержал Владимира Путина
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Председатель саратовского профсоюза работников поддержал Владимира Путина 

АиФ 3 часа назад
Председатель Саратовской областной организации профсоюза работников АПК Александр Качанов отметил достойную организацию выборного процесса, высокая явка на избирательных участках — это прямое следствие хорошей информированности и его открытости.
«Лично для меня победа на выборах действующего Президента России Владимира Владимировича Путина была вполне ожидаема и закономерна. Это дополнительное подтверждение того, что люди разделяют приоритеты государственной политики. Например, нам, аграриям, близка реализуемая стратегия развития агропромышленного комплекса.
На Всероссийском сельскохозяйственном форуме, прошедшем в Краснодаре в марте текущего года, Владимир Путин четко обозначил, что сфера АПК входит в число главных приоритетов государства. Это чувствуется по поддержке сельхозтоваропроизводителей, созданию условий для расширения экспорта. Например, в 2018 году общий объем льготных краткосрочных кредитов на проведение весенне-полевых работ увеличен в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом. Сумма субсидий превысит 300 млн рублей, что позволит саратовским сельхозпроизводителям получить около 5 млрд рублей на льготных условиях. Прозрачна и понятна простым труженикам и система распределения субсидий на оказание несвязанной поддержки с возмещением затрат на производство в растениеводстве. В текущем году на эти цели предусмотрено 571 млн 700 тыс. рублей, в прошлом году сумма была меньше. Все это говорит о том, что сегодня очень многое делается для улучшения жизни на селе.
В период подготовки к весенне-полевой кампании я много встречался с нашими земледельцами — тружениками АПК. Они все как один были готовы проголосовать за действующего Президента. Люди видят и ценят то, что делается для них. Победа Владимира Путина — это наша победа!», — подчеркнул Качанов.
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