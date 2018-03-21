Капитальный ремонт вводно-распределительных устройств завершили в Сосенском

Фото: администрация поселения Сосенское

Капитальный ремонт вводно-распределительных устройств завершили в доме поселка Коммунарка 20 марта.

— Комплекс мероприятий проводится в рамках программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское на период 2018-2020 годов». Работами занимаются специалисты подрядной организации за счет местного бюджета. Ремонт провели вводно-распределительных устройств в доме №22, — отметила заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.

Она добавила, что аналогичные работы были закончены 15 марта в доме №17 поселка Коммунарка.