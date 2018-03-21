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Капитальный ремонт вводно-распределительных устройств завершили в Сосенском
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Капитальный ремонт вводно-распределительных устройств завершили в Сосенском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: администрация поселения Сосенское
Капитальный ремонт вводно-распределительных устройств завершили в доме поселка Коммунарка 20 марта.
— Комплекс мероприятий проводится в рамках программы «Капитальный ремонт объектов муниципального жилищного и нежилого фонда поселения Сосенское на период 2018-2020 годов». Работами занимаются специалисты подрядной организации за счет местного бюджета. Ремонт провели вводно-распределительных устройств в доме №22, — отметила заместитель главы администрации поселения Сосенское Светлана Стародубцева.
Она добавила, что аналогичные работы были закончены 15 марта в доме №17 поселка Коммунарка.
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