Заявку России на ЭКСПО презентовали в Греции и на Кипре

Греции российская делегация встретилсясь с заместителем председателя правительства, министром экономики и развития Иоанисом Драгасакисом. «У греческой стороны есть множество причин поддержать Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения ЭКСПО 2025. Ваша концепция «города будущего» поражает своим размахом и перспективами дальнейшего функционирования», — отметил Иоанис Драгасакис после презентации «смарт сити». На Кипре президент Никос Анастасиадис директор торговой службы Министерства энергетики , торговли, промышленности и туризма Нелли Кулиа также оценили заявку. Они отметили, что между странами сложились прекрасные отношения, которые стоит развивать и дальше. Отметим, что все страны, которые захотят представить свой павильон на выставке, могут не ограничивать себя в месте, поскольку выставка в России будет самой большой со времен ее существования: площадь составит 555 гектаров. Ранее представители Заявочного комитета ЭКСПО 2025 в рамках миссий посетили страны Ближнего Востока, Океании, Микронезии, Юго-Восточной Азии. Тема российской конкурсной заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».