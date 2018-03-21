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Заявку России на ЭКСПО презентовали в Греции и на Кипре
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Заявку России на ЭКСПО презентовали в Греции и на Кипре 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Греции российская делегация встретилсясь с заместителем председателя правительства, министром экономики и развития Иоанисом Драгасакисом.
«У греческой стороны есть множество причин поддержать Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения ЭКСПО 2025. Ваша концепция «города будущего» поражает своим размахом и перспективами дальнейшего функционирования», — отметил Иоанис Драгасакис после презентации «смарт сити».
На Кипре президент Никос Анастасиадис директор торговой службы Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Нелли Кулиа также оценили заявку. Они отметили, что между странами сложились прекрасные отношения, которые стоит развивать и дальше.
Отметим, что все страны, которые захотят представить свой павильон на выставке, могут не ограничивать себя в месте, поскольку выставка в России будет самой большой со времен ее существования: площадь составит 555 гектаров.
Ранее представители Заявочного комитета ЭКСПО 2025 в рамках миссий посетили страны Ближнего Востока, Океании, Микронезии, Юго-Восточной Азии. Тема российской конкурсной заявки: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений».
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