Прокуратура проверяет информацию о загрязнении водоема Среднеуральской птицефабрикой

ЕКАТЕРИНБУРГ , 22 марта. / ТАСС /. Природоохранная прокуратура Свердловской области начала проверку в отношении Среднеуральской птицефабрики после сообщений СМИ о возможном загрязнении предприятием водоема. Об этом в четверг ТАСС сообщила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Марина Канатова.

Ранее в четверг ряд СМИ со ссылкой на видео, выложенное в социальной сети «ВКонтакте», сообщили, что птицефабрика, возможно, сливает отходы производства в водоем.

"Природоохранная прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о возможном нарушении экологического законодательства. В частности, сотрудники прокуратуры проверят, как птицефабрика убирает отходы производства", — сказала Канатова.

Птицефабрика «Среднеуральская» зарегистрирована в Верхней Пышме, 100% акций принадлежит региональным властям. Общество признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области в июле 2015 года. Как сообщается на сайте предприятия, птицефабрика «Среднеуральская» построена в апреле 1973 года и является первой фабрикой в Свердловской области по производству мяса птицы.