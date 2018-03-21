Помои Среднеуральской птицефабрики попали на видео

Активисты засняли на видео, как отходы со Среднеуральской птицефабрики сливаются в местный водоем. Местные жители жалуются, что из-за этого в городе невозможно дышать, об этом сообщает в среду, 21 марта, «АиФ-Урал»

«Местные жители жалуются на невыносимый запах вблизи городов. Всему виной стали куриные отходы, которые сбрасывают в водоём для промывочной воды. Мертвых куриц перерабатывают, а зловонную жидкость сливают на улицу. Активисты смогли заснять условия производства на Среднеуральской птицефабрике», — сообщается в сообществе «Типичный Екатеринбург» в «Вконтакте».

Кроме того, горожане жалуются на антисанитарию на производстве птицефабрики. «На Среднеуральской птицефабрике неделями стоят ящики набитые дохлой курицей. Их не сжигают. Они соседствуют с готовым фаршем, стоят у цехов. К продукции у фабрики тоже наплевательское отношение. Мясо держат в грязных цехах, рядом с тряпками и грязной тарой. Часто фарш оставляют прямо в помойных лужах», — об этом сообщают уже в другом сообществе — «Инцидент Екатеринбург ».

Также в сообществе было размещено видео, на котором видно, как отходы выливаются в местное озеро. Правда, не совсем понятно, где именно оно расопложено. На второй видеозаписи можно увидеть, что туши убитых куриц лежат в ящиках прямо на улице.

Напомним, до этого на Среднеуральскую птицефабрику наведывалась прокуратура . Сотрудники надзорного ведомства выявили, что сброс сточных вод в местный водоем осуществлялся с превышением концентрации загрязняющих веществ. «В отношении птицефабрики „Среднеуральская“ было вохбуждено судебное производство по ст.7.6, ч.4 ст.8.13, ч.1 ст.8.14 и ст.8.41 КоАП РФ . В результате принятых мер к настоящему времени с ООО „Птицефабрика Среднеуральская“ взыскана плата за негативное воздействие за природу в размере более полумиллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.

В феврале прокуратура Верхней Пышмы в ходе проверки птицефабрики «Среднеуральская» выявила несоблюдения карантина животных и ветеринарно-санитарных правил. Сотрудники надзорного ведомства наткнулись на многочисленные нарушения, которые не соблюдались на птицефабрике. В частности, был нарушен ряд требований к режиму карантирования животных и способу обеззараживания отходов, также и порядок и условия транспортирования сырья. На территории птицефабрики не соответствующим образом сооружены строительные элементы системы удаления, обеззараживания, хранения и подготовки к использованию отходов.

«Вследствие грубых нарушений ветеринарных правил существует вероятность распространения заразных заболеваний в окружающей среде», — подчеркнули в надзорном ведомстве. В результате предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил») и оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Проверка в отношении птицефабрики проводилась и в 2017 году. Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что предприятие залило сточными водами болото Молебское, не имея на то разрешительных документов. В результате была превышена допустимая концентрация загрязняющих веществ по показателю «фосфаты». За испорченную в 2016 году экологию фабрика должна была заплатить свыше 1,3 млн рублей.