На юго-западе Москвы будут искать исток реки Очаковки

Поиск истока пройдёт в пятницу, 23 марта, на территории ландшафтного заказника «Тёплый Стан». В этот день жителей ЮЗАО приглашают принять участие в квесте «Найди исток реки Очаковки». О квесте сообщила газета «Москва За Калужской заставой».

Квест стартует в 13.00, а принять участие в нём могут все желающие старше 14 лет.

Организаторы квеста ознакомят горожан с ландшафтным заказником «Тёплый Стан» путём погружения в историю и легенды этого уголка Москвы

В свою очередь, участники квеста смогут проверить свои знания по экологии и географии, а также навыки ориентирования на местности с помощью карты и компаса. Также от участников квеста потребуется умение работать в команде.

Искатели истока Очаковки соберутся по адресу: улица Академика Бакулева, дом 2.

Для участия в квесте-поиске вам нужно будет записаться по телефону: 895-336-35-38 Записались? Тогда удачи вам! Верим, что исток Очаковки вы непременно найдёте.