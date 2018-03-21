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На юго-западе Москвы будут искать исток реки Очаковки
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На юго-западе Москвы будут искать исток реки Очаковки 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
Поиск истока пройдёт в пятницу, 23 марта, на территории ландшафтного заказника «Тёплый Стан». В этот день жителей ЮЗАО приглашают принять участие в квесте «Найди исток реки Очаковки». О квесте сообщила газета «Москва За Калужской заставой».
Квест стартует в 13.00, а принять участие в нём могут все желающие старше 14 лет.
Организаторы квеста ознакомят горожан с ландшафтным заказником «Тёплый Стан» путём погружения в историю и легенды этого уголка Москвы.
В свою очередь, участники квеста смогут проверить свои знания по экологии и географии, а также навыки ориентирования на местности с помощью карты и компаса. Также от участников квеста потребуется умение работать в команде.
Искатели истока Очаковки соберутся по адресу: улица Академика Бакулева, дом 2.
Для участия в квесте-поиске вам нужно будет записаться по телефону: 895-336-35-38  Записались? Тогда удачи вам! Верим, что исток Очаковки вы непременно найдёте.
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