Заур Кахриманов о ситуации в агентстве культурного наследия 

Заур Кахриманов о ситуации в агентстве культурного наследияРуководитель Дагнаследия Заур Кахриманов рассказал в интервью РИА «Дербент» о деятельности Агентства по охране культурного наследия. Беседа посвящена итогам и планам деятельности ведомства, а также неприятным фактам, с которыми приходится сталкиваться.
К последним Заур Нариманович отнес варварское отношение к культурным и историческим объектам республики.
«В 2017 год рассматривались 40 дел по признакам административных правонарушений. Более 30 из них связаны с нарушениями в г. Дербенте, а также г. Махачкале и некоторых районах республики. Кроме того, было возбуждено одно уголовное дело по факту разрушения объекта культурного наследия в Акушинском районе», — рассказал он.
О реализованных проектах агентством за 2017 год интервьюируемый рассказал подробно. В беседе Кахриманов отметил, что успешно выполнено поручение Президента России Владимира Путина.
«Из 6,5 тысяч памятников, расположенных на территории республики, в Реестр были внесены сведения менее чем о 200 объектах. В период принятия на государственную охрану, многим памятникам были присвоены неверные адресные ориентиры. В отношении большой части объектов культурного наследия никогда не проводилась фотофиксация. Работу мы выполнили в установленный срок, внеся все объекты в Реестр», — заключил руководитель ведомства.
Рассказывая о планах, Кахриманов отметил, что в текущем году агентство планирует продолжить работу по установлению границ территорий объектов культурного наследия. По его мнению, это что позволит защитить памятники.
«В этом году мы планируем открыть для себя новое направление, весьма популярное сегодня во всем мире. Нам удалось договориться с технопарком «Кванториум» о создании 3D модели виртуального тура посещения объектов культурного наследия. Первыми в очереди будут комплекс оборонительных башен, расположенный в с. Гоор и с. Кахиб», — подчеркнул он.