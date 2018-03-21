Заур Кахриманов о ситуации в агентстве культурного наследия

Заур Кахриманов о ситуации в агентстве культурного наследияРуководитель Дагнаследия Заур Кахриманов рассказал в интервью РИА «Дербент» о деятельности Агентства по охране культурного наследия. Беседа посвящена итогам и планам деятельности ведомства, а также неприятным фактам, с которыми приходится сталкиваться.

К последним Заур Нариманович отнес варварское отношение к культурным и историческим объектам республики.

«В 2017 год рассматривались 40 дел по признакам административных правонарушений. Более 30 из них связаны с нарушениями в г. Дербенте , а также г. Махачкале и некоторых районах республики. Кроме того, было возбуждено одно уголовное дело по факту разрушения объекта культурного наследия в Акушинском районе», — рассказал он.

О реализованных проектах агентством за 2017 год интервьюируемый рассказал подробно. В беседе Кахриманов отметил, что успешно выполнено поручение Президента России Владимира Путина

«Из 6,5 тысяч памятников, расположенных на территории республики, в Реестр были внесены сведения менее чем о 200 объектах. В период принятия на государственную охрану, многим памятникам были присвоены неверные адресные ориентиры. В отношении большой части объектов культурного наследия никогда не проводилась фотофиксация. Работу мы выполнили в установленный срок, внеся все объекты в Реестр», — заключил руководитель ведомства.

Рассказывая о планах, Кахриманов отметил, что в текущем году агентство планирует продолжить работу по установлению границ территорий объектов культурного наследия. По его мнению, это что позволит защитить памятники.