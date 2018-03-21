Своими провокациями Запад проверяет Россию на готовность к войне

Они готовятся устроить несколько взрывов боеприпасов, начиненных химическими отравляющими веществами. Этот факт в дальнейшем будет использован для того, чтобы возложить вину на правительственные силы. Компоненты для производства химического оружия уже доставлены в южную зону рядом неправительственных организаций де-эскалации под прикрытием гуманитарных конвоев. Провокации станут предлогом для того, чтобы США и их союзники нанесли удары по военной и правительственной инфраструктуре Сирии.

И не ожидайте услышать что-нибудь об этом в совершенно дискредитировавших себя западных пресститутских СМИ, которые служат пропагандистским оружием министерства войны.

Российские власти должны винить самих себя за то, что они в очередной раз не завершили работу в Сирии. Вместо этого они позволили Вашингтону расширить свое присутствие в этой стране, вооружать и вести подготовку своих наемников, снабжать их химическим оружием и сосредоточивать свой флот для нападения на сирийские силы, чтобы не позволить им отвоевать территорию Сирии.

Перед нами стоит вопрос: Если информация генерала Рудского была процитирована верно, то что предпримет Россия? Применит ли Россия свое превосходство в воздухе и системах ПРО, чтобы сбивать американские ракеты и самолеты? Или Россия примет нападение и вновь объявит действия Вашингтона противоправными и станет протестовать в ООН

Если Россия не ответит на атаку, то Вашингтон надавит еще тверже. Рано или поздно Россия не сможет не ответить на очередное нападение, и разразится война.

Если начнется война, то будет ли она ограничена применением обычных вооружений или Вашингтон воспользуется ей для оправдания запуска ядерных межконтинентальных баллистических ракет против России? Эти вопросы должны находиться в поле зрения российского руководства. Россия стоит перед лицом серьезной угрозы со стороны вашингтонской «пятой колонны» внутри самой России, со стороны «атлантических интеграционистов» — тех русских в политическом и экономическом руководстве, которые считают, будто Россия любой ценой должна быть интегрирована в Западный мир. Эти люди способны парализовать власть и привести ее в состояние нерешительности, таким образом, подвергнув Россию первому ядерному удару.

Пока Россия продолжает сама наносить себе поражения, играя по правилам дипломатии и международного права, вопреки тому очевидному факту, что Вашингтон не уважает и не соблюдает ни то, и ни другое. На протяжении последней недели вашингтонский вассал Британия — страна, не имеющая никакого военного или политического значения, продемонстрировала полное презрение к России и к ее президенту, Владимиру Путину

Другими словами, Россию унизил и оскорбил простой вассал вашингтонской империи. Премьер-министр, министр обороны и министр иностранных дел Британии без малейших доказательств возлагают на Россию вину за предполагаемое отравление никому не нужного бывшего шпиона и его дочери предполагаемым нервно-паралитическим отравляющим веществом, сам факт существования которого подвергается сомнению американскими и британскими экспертами.

Британский премьер-министр нарушила закон и международные соглашения, участником которых является Британия, дав России 24 часа для ответа на обвинения, доказательств по которым предоставлено не было. Закон и международные соглашения требуют, чтобы страна, делающая обвинения, поделилась доказательствами со страной, которую обвиняют, а той предоставляется 10 дней на то, чтобы изучить доказательства и предоставить ответ. Британское правительство отказалось соблюсти соглашение, участником которого оно является. Более того, британский министр иностранных дел Борис Джонсон лично обвинил президента России Путина в том, что тот отдал приказ совершить покушение на убийство какого-то никому не нужного шпиона.

Не удовлетворившись беспрецедентным оскорблением России и ее президента, британский министр обороны, страны, не имеющей совершенно никакой возможности защитить себя от России, даже с помощью своего сеньориального господина, в ответ на отклонение ничем не подкрепленных обвинений сказал, что «Россия должна заткнуться и свалить».

Это было чересчур для российского министерства обороны Игорь Конашенков ответил: «Риторика базарной хабалки, продемонстрированная главой британского минобороны, замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции. Всё это лишь подтверждает не только ничтожность всех обвинений Лондона в адрес России, которые мы слышим последние несколько лет, но и полное ничтожество самих „обвинителей“. „Великая“ Британия давно превратилась в мировое уютное гнездо не только перебежчиков со всего мира, но и всевозможных контор по производству фейковых сенсаций: от британской „Обсерватории прав человека в Сирии“ до созданных британским же офицером разведки якобы сирийских „Белых касок“. Что касается хамских выражений британского министра обороны в адрес России, то в отсутствие реальных результатов служебной деятельности, видимо, только они одни и остались в арсенале вооруженных сил ее величества».

Отметьте полное отклонение российским министерством обороны «Великой» Британии как военной и политической державы. С точки зрения российских военных, британское государство, вассальное по отношению к Вашингтону, является полным ничтожеством. Это предполагает, что российские военные сосредоточены на Вашингтоне и, скорее всего, не потерпят агентов Вашингтона в российских правительственных и предпринимательских кругах, если те по своей нерешительности оставят Россию беззащитной.

Возможно, русские решат, что настало время, когда они должны продемонстрировать свои превосходные военные возможности и уничтожат не только американские ракеты и самолеты, но также и флотские формации, с которых будет нанесено нападение. И еще поставят свои ядерные силы в повышенную степень боеготовности. Что тогда сделает Вашингтон? Сможет ли правительство, составленное из хулиганов, опьяневших от наглости, прийти к разумному решению или люди, надменные настолько, чтобы считать себя «исключительными» и «незаменимыми» приговорят к смерти весь мир, включая растения, животных, птиц и всех тварей, у которых и мысли нет о тех сумасшедших убийцах, которые правят Западным миром?

На Земле нет большей угрозы жизни, чем Вашингтон. Сдерживание решимости Вашингтона уничтожить жизнь на Земле — самый великий из всех вызовов, которые когда-либо вставали перед человечеством. Если мы в этом потерпим неудачу, все мы погибнем — каждый из нас и все живые твари.

Несмотря на российское военное превосходство, гуманность российских властей, ставит их в невыгодное положение, поскольку Вашингтону до гуманности и дела нет.

Публикуется с разрешения автора.

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