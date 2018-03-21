Сенатор предложил штрафовать чиновников за использование иностранных слов в речи 

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров предложил штрафовать чиновников за использование в речи иностранных слов. Соответствующее предложение он озвучил в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
«Закон о русском языке прямо говорит, если в языке есть эквивалент, то никто не имеет права применять в государственной лексике иностранные слова. Вот министр Мединский (Владимир Мединский — министр культуры РФ— прим. Агенства «Москва») не сделал ни одного грубого нарушения этого закона, выступая с трибуны. А выступали все другие министры, их можно штрафовать на миллионы рублей за бесконечные галлицизмы и так далее», — отметил В. Штыров.
Также, по мнению сенатора, необходимо определить ответственный орган, контролирующий выполнение закон «О русском языке».
«Получается, что защита русского языка оказалась вне сферы внимания органов государственной власти и управления по части защиты поддержки языка. Не определен орган. А между тем русский язык находится в большой опасности, и мы каждый день с этим сталкиваемся. Предлагаю рекомендовать в сегодняшнем решении правительству РФ определить орган, который уполномочен контролировать выполнение закона «О русском языке», — добавил парламентарий.