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Сенатор предложил штрафовать чиновников за использование иностранных слов в речи
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Сенатор предложил штрафовать чиновников за использование иностранных слов в речи 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Вячеслав Штыров предложил штрафовать чиновников за использование в речи иностранных слов. Соответствующее предложение он озвучил в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
«Закон о русском языке прямо говорит, если в языке есть эквивалент, то никто не имеет права применять в государственной лексике иностранные слова. Вот министр Мединский (Владимир Мединский — министр культуры РФ— прим. Агенства «Москва») не сделал ни одного грубого нарушения этого закона, выступая с трибуны. А выступали все другие министры, их можно штрафовать на миллионы рублей за бесконечные галлицизмы и так далее», — отметил В. Штыров.
Также, по мнению сенатора, необходимо определить ответственный орган, контролирующий выполнение закон «О русском языке».
«Получается, что защита русского языка оказалась вне сферы внимания органов государственной власти и управления по части защиты поддержки языка. Не определен орган. А между тем русский язык находится в большой опасности, и мы каждый день с этим сталкиваемся. Предлагаю рекомендовать в сегодняшнем решении правительству РФ определить орган, который уполномочен контролировать выполнение закона «О русском языке», — добавил парламентарий.
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