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Жители Сокола познакомятся с писательницей Натой Хаммер
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Жители Сокола познакомятся с писательницей Натой Хаммер 

Управа района Сокол города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Писатель Ната Хаммер посетит библиотеку №24 на Соколе, чтобы рассказать о своем творчестве и планах. Мероприятие «Вместе с книгой мы растем» пройдет 27 марта.
— Ната Хаммер — автор книг «ТСЖ „Золотые купола“», «ООО „Удельная Россия“. Почти хроника», на выходе: «Корпорация „Чесс“. Международный дефектив». Среди подростков особой популярностью пользуется книга «Школа», о которой пойдет речь на встрече, — поделились устроители.
Напомним, адрес библиотеки №24: Новопесчаная ул., д.23/7, начало в 12.00. (жм)
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