Польша включила получение компенсации за Вторую мировую войну в список внешнеполитических задач

Власти Польши не намерены отказываться от своей идеи по поводу

получения компенсации

за ущерб, причиненный стране в годы Второй мировой войны. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович во время выступления в польском Сейме (парламенте).

"Мы будем говорить о необходимости компенсировать полякам потери, понесенные во время Второй мировой войны. Мы будем искать юридические, политические и финансовые способы (получения) компенсации", — сказал он, представляя парламентариям доклад об основных целях и задачах польской внешней политики на 2018 год (цитата по Reuters ).

FM #Czaputowicz delivers major foreign policy speech at the @PLParliament #exposeMSZ pic.twitter.com/LTMR1ecb8m

— Ministry of Foreign Affairs? (@PolandMFA) March 21, 2018

Тема репараций начала обсуждаться в Польше с июля прошлого года. Тогда лидер правящей партии «Закона и справедливости» Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии . Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире Польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репараций.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, а вопрос считают урегулированным с правовой и политической точек зрения. Варшава в августе 1953 года отказалась от дальнейших репараций со стороны Германии и неоднократно это подтверждала, заявляют в Берлине. Эти договоренности имеют обязывающий характер с точки зрения международного права, напоминали немецкие политики.

В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР и касалось только несуществующих уже ГДР и Польской Народной Республики. После окончания войны по итогам Потсдамской конференции 1945 года Польше были переданы Померания и Силезия, а также две трети территории Восточной Пруссии, ранее принадлежавшие Германии. При этом Польша полностью потеряла территории на Западной Украине и в Белоруссии

От Германии Польша надеется получить не менее

850 млрд долларов