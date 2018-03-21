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Юные любители поэзии соберутся на Новопесчаной
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Юные любители поэзии соберутся на Новопесчаной 

Управа района Сокол города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Встреча «Мыльные пузыри» в рамках Недели детской книги пройдет на Соколе 30 марта. Маленьких жителей района приглашает библиотека №24 на Новопесчаной: гостей ждет встреча с детским поэтом, членом Союза писателей России Анной Бочковской.
— Наша гостья — автор детских песен, которые написаны вместе с композитором Александром Ермоловым. Она также в качестве члена жюри участвовала в международных и всероссийских конкурсах-фестивалях эстрадной песни, — добавил представитель библиотеки.
Библиотека №24 находится по адресу: Новопесчаная ул., д.23/7. Гостей ждут в 11.00. (жм)
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