Сексуальная мексиканская ведущая прогноза погоды станцевала тверк

Мексиканка Янет Гарсия, ведущая прогноза погоды, давно заработала себе статус одной из самых сексуальных девушек на телевидении. А недавно она в эфире утренней программы попыталась станцевать тверк под руководством инструктора. Причем у нее это получилось, а у коллег — не слишком, что вызывало у нее смех. ?✅?

Публикация от Yanet Garcia? (@iamyanetgarcia)

19 Мар 2018 в 5:36 PDT La mejor proteína? #proteinchallenge #proteinaparatudia #protein @fl24official @samsclubmx

Публикация от Yanet Garcia? (@iamyanetgarcia)

28 Фев 2018 в 6:01 PST No te pierdas todos los días el Pronóstico del Clima en @programahoy ☔️☀️ #HoyLoHacesTu @magdaproducer @andy___rodriguez Acciones @inkentourage @peperincon

Публикация от Yanet Garcia? (@iamyanetgarcia)

14 Мар 2018 в 11:08 PDT