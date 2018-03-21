Сексуальная мексиканская ведущая прогноза погоды станцевала тверк 

Мексиканка Янет Гарсия, ведущая прогноза погоды, давно заработала себе статус одной из самых сексуальных девушек на телевидении. А недавно она в эфире утренней программы попыталась станцевать тверк под руководством инструктора. Причем у нее это получилось, а у коллег — не слишком, что вызывало у нее смех. ?✅?
Публикация от Yanet Garcia? (@iamyanetgarcia)
19 Мар 2018 в 5:36 PDT La mejor proteína? #proteinchallenge #proteinaparatudia #protein @fl24official @samsclubmx
Публикация от Yanet Garcia? (@iamyanetgarcia)
28 Фев 2018 в 6:01 PST No te pierdas todos los días el Pronóstico del Clima en @programahoy ☔️☀️ #HoyLoHacesTu @magdaproducer @andy___rodriguez Acciones @inkentourage @peperincon
Публикация от Yanet Garcia? (@iamyanetgarcia)
14 Мар 2018 в 11:08 PDT