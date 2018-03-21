Члены Всероссийского общества слепых стали частыми гостями Илиинского храма 

Социальный проект «Вижу» помог незрячим ощутить красоту окружающего мира.
Проект «Вижу» направлен на благо слепых и слабовидящих людей. Ключевые слова проекта: «Увидеть красоту мира зрячими сердцами». И илиинцы наполняют ее реальными делами. На днях к ним в гости пришли работники предприятия Всероссийского общества слепых, расположенного в соседнем Богородском, на 4-ой Гражданской улице. Для них провели специальную экскурсию — сориентироваться в храме экскурсантам помогли надписи шрифтом Брайля, которым снабдили все иконы. Есть в храме и особые, тактильные копии икон. Экскурсию провела руководитель социальной службы прихода Екатерина Макалец. Такие мероприятия проходят здесь часто. Гости отмечают, что экскурсии — очень радостное для них событие.