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Члены Всероссийского общества слепых стали частыми гостями Илиинского храма
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Члены Всероссийского общества слепых стали частыми гостями Илиинского храма 

Управа района Преображенское 3 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Социальный проект «Вижу» помог незрячим ощутить красоту окружающего мира.
Проект «Вижу» направлен на благо слепых и слабовидящих людей. Ключевые слова проекта: «Увидеть красоту мира зрячими сердцами». И илиинцы наполняют ее реальными делами. На днях к ним в гости пришли работники предприятия Всероссийского общества слепых, расположенного в соседнем Богородском, на 4-ой Гражданской улице. Для них провели специальную экскурсию — сориентироваться в храме экскурсантам помогли надписи шрифтом Брайля, которым снабдили все иконы. Есть в храме и особые, тактильные копии икон. Экскурсию провела руководитель социальной службы прихода Екатерина Макалец. Такие мероприятия проходят здесь часто. Гости отмечают, что экскурсии — очень радостное для них событие.
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