«Бюджет Краснодара сверхдефицитный»: Первышов подвел финансовые итоги 2017 года

Кроме этого, он рассказал о потребностях муниципалитета в финансах для решения текущих и перспективных задач в 2018-м. По словам Первышова, в городе сейчас проживают 1 млн 488 тыс. человек, сообщает пресс-служба кубанской столицы.

«Если считать от потребностей города — бюджет Краснодара сверхдефицитный. Да, мы выбрались из кредиторки, но это не делает бюджет менее напряженным. Сохраняется давление кредитной нагрузки, но самое главное — растут расходы на содержание всех сфер городской жизни. И здесь я надеюсь на поддержку губернатора Кубани, администрации Краснодарского края , Законодательного собрания», — сказал глава Краснодара.

На совещании было отмечено, что расходы на оснащение и содержание двух новых зданий и двух корпусов школ составят более 132 млн рублей, а на их содержание в дальнейшем — не менее 27 млн рублей в год. По новым детским садам эта сумма — почти 78 млн рублей, а в год затраты местного бюджета, связанные с содержанием детей будут порядка 26 млн руб. в год без учета коммунальных платежей.

Кроме этого, дополнительные средства понадобятся на содержание пяти зеленых зон, благоустроенных в 2017 году.

В бюджете нынешнего года осталась необеспеченной часть расходов в области социальной сферы и ЖКХ — около 1,1 млрд рублей. Средства нужны на капремонт школ и детских садов, учреждений дополнительного образования, школ искусств, домов культуры, библиотек, спортивных площадок и другое.

«В целом текущее недофинансирование в разных сферах городской жизни составляет примерно 6,6 млрд руб. Например, на освещение улиц в третьем и четвертом кварталах 2018 г. нужно порядка 200 млн рублей, на санитарную уборку города не хватает около 800 млн руб., на капитальный ремонт и содержание существующих сетей ливневой канализации и насосных станций — нужно более 300 млн руб. То есть только для того, чтобы эти системы у нас нормально работали», — сказал Первышов

Также, Краснодару нужны серьезные средства для развития общественного транспорта. В числе приоритетных задач — строительство очистных сооружений в районе микрорайона Гидростроителей, завершение создания ливнеотводной системы по ул. им. Петра Метальникова и продление ее до балки реки Осечки, строительство ливневой канализации в восточной части города — на это нужно около 2 млрд рублей.