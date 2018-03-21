Алеся Кафельникова снова рассказала о попытках суицида. А вот о возвращении к Pharaoh умолчала!

Вчера вышел выпуск «Пусть говорят», в котором модель и дочка самого титулованного теннисиста России Евгения Кафельникова (44) дала откровенное интервью. Алеся (19) рассказала о проблемах в семье, наркотиках, анорексии и попытках суицида. Многие из этих историй уже были в ее интервью для Tatler. Но за комментариями к родственникам в журнале не обращались, а вот «Пусть говорят» позвали в студию маму Алеси Марию Тишкову (43). Подведем итоги эфира:

Модель 4 раза пыталась покончить с собой. Впервые это произошло, когда девушка училась в Лондоне из-за ссоры с отцом в 16 лет. Она выбила сетку из окна и хотела выпрыгнуть. Но Евгений ее успел оттащить.

все слайды

Последний раз модель пыталась порезать вены за два дня до дня рождения, когда она уже находилась на реабилитации. Девушка долгое время сидела на антидепрессантах, а когда врач их отменил, сорвалась.

Алеся начала активно употреблять наркотики. Последний раз Алеся это было в июле: «Я оказалась в центре без телефона и без сумки. У меня шла пена изо рта… Не было никакого желания жить». На вопрос, что о наркотиках она думает сейчас, модель ответила уклончиво: «Я живу по принципу только сегодня. Только сегодня я не употребляю. А что будет завтра, я не знаю».

Диванные эксперты в программе обвинили родителей в проблемах Алеси: «Все потому, что папа — узурпатор!». Мария Тишкова спорить не стала. Она лишь сказала, что они старались дать Алесе все самое лучшее, и сожалеет, что не была рядом, когда дочь в ней так нуждалась.

Кстати, об отношениях с мамой Алеся тоже высказалась: «Я выросла с папой и не привыкла обращаться за помощью к маме. Раньше она никогда не была мне подругой. Я даже не знала, что такое мама. Сейчас же я чувствую тепло от нее ». Напомним, Мария Тишкова и Евгений Кафельников развелись после 3 лет совместной жизни. Было много скандалов и споров, но в итоге по решению суда дочь осталась жить с отцом, так что все детство Алеся с мамой почти не общались.

Модель рассказала, что для нее сейчас на первом месте не только карьера, но и учеба. Родители предложили ей получить второе высшее образование в «Останкино». Но ее главная мечта — помогать подросткам, которые проходят реабилитацию. Она собирается создать проект с психологами в Москве Санкт-Петербурге . Похвально! А еще она хочет начать записывать музыку.

Интересно, входит ли в ее планы дуэт с рэпером Pharaoh? Фанаты Алеси подозревают, что пара вновь сошлась. Вот и доказательства!

Вчера Алеся выставила в Instagram собаку Фараона. Совпадение? Не думаем!

все слайды

А еще Алеся и Глеб (настоящее имя Pharaoh) выставили фотографии в Instagram из одной комнаты в одно время! И одна из подписчиц Алеси заметила влюбленных в обнимку в IKEA и сразу выложила фото в Instagram. Кажется, пара присматривалась к новому дивану.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/alesya-kafelnikova-snova-rasskazala-o-popytkah-suitsida-a-vot-o-vozvrashheniyu-k-pharaoh-umolchala/