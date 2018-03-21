Ксения Собчак намекнула на декретный отпуск

Только ленивый в последние месяцы не заметил, что Ксения Собчак опять стала носить свободные костюмы, пиджаки и платья со сложной драпировкой на животе. Кто-то объясняет это тем, что телеведущая повзрослела, сменила статус и стала одеваться еще скромнее и серьезнее. Но, скорее всего, причина та же самая, что и в 2016 году: Собчак ждет ребенка.

Ксения впервые стала мамой чуть больше года назад. Тот ноябрьский день, как она призналась, стал самым счастливым в ее жизни. Меж тем, несмотря на «беременный» живот, Собчак до последних месяцев никому не признавалась в своем «интересном» положении. Так и сейчас: даже от прямых вопросов телеведущая уходит, ничего не подтверждая, но и не отрицая.

Еще одним доводом в пользу наличия беременности говорит необычное поведение Ксюши. Так, во время съемок на ТВ Собчак расплакалась от оскорблений своего оппонента. Впоследствии Андрей Малахов на страницах StarHit рассказал о своей беседе со светскими дамами Татьяной Арно , Марией Богданович и Настой Якимчик. Они говорили: «Ксения беременна. Это был гормональный срыв…»

Теперь же стало известно, что в ближайшее время Собчак планирует сделать небольшую паузу в своей деятельности. Об этом она намекнула на это в своем личном блоге: «Работы предстоит много. И трудной работы. Поэтому сейчас я переведу дух, сделаю работу над ошибками и далее — только вперед!»