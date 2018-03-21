Финалист «Лидеров России» возглавит департамент по развитию туризма и НХП Нижегородской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил занять пост директора департамента по развитию туризма и НХП региона финалисту всероссийского конкурса «Лидеры России» Алексею Алехину , которое он с благодарностью принял. Об этом стало известно в ходе встречи Глеба Никитина с финалистами конкурса, которая прошла 21 марта.

Мы будем постоянно сотрудничать с участниками конкурса, чьи лидерские качества востребованы регионом. В области есть немало возможностей для роста и развития и присутствует огромный запрос на новые кадры, в том числе, в муниципалитетах.

Глеб Никитин

врио губернатора

Нижегородской области

На текущий момент Алексей Алехин является общественным представителем Агентства стратегических инициатив в регионе. Кроме того, он ведет несколько проектов в сфере туризма, а также взаимодействует с туристическим бизнесом и общественными организациями. Алехин является отцом четверых детей.

Алексей Алехин подчеркнул, что ему поступает много предложений о работе в госструктурах, но он всегда хотел работать именно в родном регионе.

Напомним, замдиректора департамента транспорта Нижнего Новгорода уходит в отставку.

Фото: Юлия Горшкова