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Финалист «Лидеров России» возглавит департамент по развитию туризма и НХП Нижегородской области
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Финалист «Лидеров России» возглавит департамент по развитию туризма и НХП Нижегородской области 

Vgoroden.ru 3 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил занять пост директора департамента по развитию туризма и НХП региона финалисту всероссийского конкурса «Лидеры России» Алексею Алехину, которое он с благодарностью принял. Об этом стало известно в ходе встречи Глеба Никитина с финалистами конкурса, которая прошла 21 марта.
Мы будем постоянно сотрудничать с участниками конкурса, чьи лидерские качества востребованы регионом. В области есть немало возможностей для роста и развития и присутствует огромный запрос на новые кадры, в том числе, в муниципалитетах.
Глеб Никитин
врио губернатора
Нижегородской области
На текущий момент Алексей Алехин является общественным представителем Агентства стратегических инициатив в регионе. Кроме того, он ведет несколько проектов в сфере туризма, а также взаимодействует с туристическим бизнесом и общественными организациями. Алехин является отцом четверых детей.
Алексей Алехин подчеркнул, что ему поступает много предложений о работе в госструктурах, но он всегда хотел работать именно в родном регионе.
Напомним, замдиректора департамента транспорта Нижнего Новгорода уходит в отставку.
Фото: Юлия Горшкова
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