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В Москве пройдет Форум регионов России: здравоохранение
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В Москве пройдет Форум регионов России: здравоохранение 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Отметим, что мероприятие проводится при организационной поддержке Совета Федерации РФ, а также при участии Государственной думы и Министерства здравоохранения России. Об этом «ФедералПресс» сообщили в оргкомитете.
В этом году в рамках форума пройдет более десяти деловых мероприятий (сессии, круглые столы, конференции). Участники обсудят с руководителями профильных ведомств актуальные вопросы развития отечественного здравоохранения, включая стратегические приоритеты модернизации отрасли, реализации региональных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, развития медицинского туризма и цифровизации.
Также, в рамках мероприятия состоится выставочная экспозиция «Здравоохранение: инновации, проекты, решения», где представители органов государственной власти и делового сообщества из регионов России представят гостям передовые технологические продукты и проекты развития отрасли.
Планируется, что в форуме примут участие более 500 делегатов, в числе которых представители деловых кругов, институциональных инвесторов, государственных и частных учреждений здравоохранения, государственных институтов развития, профессиональных медицинских объединений и союзов, а также руководителей профильных федеральных и региональных органов власти.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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