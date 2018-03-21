В Москве пройдет Форум регионов России: здравоохранение

В этом году в рамках форума пройдет более десяти деловых мероприятий (сессии, круглые столы, конференции). Участники обсудят с руководителями профильных ведомств актуальные вопросы развития отечественного здравоохранения, включая стратегические приоритеты модернизации отрасли, реализации региональных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, развития медицинского туризма и цифровизации.

Также, в рамках мероприятия состоится выставочная экспозиция «Здравоохранение: инновации, проекты, решения», где представители органов государственной власти и делового сообщества из регионов России представят гостям передовые технологические продукты и проекты развития отрасли.

Планируется, что в форуме примут участие более 500 делегатов, в числе которых представители деловых кругов, институциональных инвесторов, государственных и частных учреждений здравоохранения, государственных институтов развития, профессиональных медицинских объединений и союзов, а также руководителей профильных федеральных и региональных органов власти.