Власти Ставрополья считают, что три инвестпроекта позволят создать в крае 700 рабочих мест

"Соглашения, заключенные правительством Ставропольского края на форуме «Сочи-2018» в области энергетики и химической промышленности, готовы к инвестиционной фазе… В 2018-2019 годах начнется инвестиционная фаза проекта «Производство гофрокартона на территории регионального индустриального парка в городе Невинномысске » ООО «Ставропольский картонно-бумажный комбинат». Инвестиционный проект должен принести Ставропольскому краю более 10 млрд рублей инвестиций и создать до 600 рабочих мест", — сказал министр.

Еще порядка 100 рабочих мест появятся при реализации других крупных инвестпроектов. Как сообщалось, АО «Невинномысский азот» планирует модернизировать три цеха, которые приведут к увеличению производительности агрегата аммиака, агрегата карбамида, а также цеха по производству сложных минеральных удобрений, объем инвестиций — порядка 6 млрд рублей.

"Проект по развитию ветрогенерации в Ставропольском крае в настоящее время находится в стадии проектирования. АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания» (дочернее предприятие "Росатома" ) утвердила 4 потенциальные площадки для размещения ветропарков в Кочубеевском муниципальном районе, Новоалександровском , Ипатовском и Петровском городских округах. Продолжается работа по отбору дополнительных площадок. По предварительной оценке, стоимость проекта превышает 40 млрд рублей", — добавил Хоценко.

Ставропольский край поддержит реализацию крупных проектов в регионе. «Подписанные инвестиционные соглашения с „Невинномысским Азотом“ позволят предприятию сэкономить до 500 млн рублей на налоговых отчислениях с новых мощностей в первые годы реализации проекта. Льготные налоговые режимы предусмотрены и для завода по производству гофрокартона, и для ветропарков», — пояснил министр.

На форуме в Сочи в 2018 году подписаны документы о строительстве в Ставропольском крае завода по производству гофрокартона мощностью 350 млн квадратных метров продукции в год, объектов ветрогенерации мощностью до 400 МВт, модернизации производства на «Невинномысском „Азоте“. В краевую промышленность привлекут инвестиции в объеме более 56 млрд рублей.