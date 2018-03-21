На Кубани совершено покушение на депутата-единоросса, являющегося сыном «авторитета» Вальтера

Краснодарском крае продолжается криминальная война с участием кланов, в которые входят депутаты-единороссы . В последнем эпизоде под прицелом киллеров оказался один из представителей семьи «авторитета» Вальтера Арутюняна по кличке Вальтер, который был убит несколько лет назад.

19 марта около 20:00 в городе-курорте Туапсе неизвестные открыли стрельбу по автомобилю Audi, за рулем которого находился народный избранник от партии «Единая Россия» Артур Подольский. В тот момент законодатель ехал домой, сообщает

со ссылкой на информированный источник.

Когда Артур Подольский снизил скорость возле одной из глубоких ям, по автомобилю было произведено несколько выстрелов. Две пули попали в депутата, но единоросс смог нажать на педаль газа и уехать с места происшествия. По предварительным данным, киллер вел огонь из лесополосы.

Сейчас Артур Подольский находится в Краснодарской краевой больнице. Пули прошли навылет и не задели жизненно важных органов.

Сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело по по ст. 30 и ст. 105 ("Покушение на убийство") УК РФ . Об этом рассказала

старший помощник руководителя управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая

Добавим, что на брата пострадавшего депутата, Тимура Подольского, давно ведется «охота». Последнее покушение 30-летний отельер Тимур, получивший кличку Фартовый, пережил в декабре 2017 года. Тогда его в собственной гостинице

подстрелил киллер, замаскировавшийся под обычного постояльца. Тимура спасло только то, что орудие убийцы дало осечку и «контрольного» выстрела не последовало.

Депутат-бизнесмен владеет 37 квартирами

Артур Вальтерович Подольский родился в 1983 году в поселке Атка Хасынского района Магаданской области . Перебравшись с Колымы в Причерноморье, Артур окончил в 2005 году Кубанский государственный университет по специальности «Политология». В 2010 году он также отучился в Кубанском государственном аграрном университете, став специалистом в области финансов и кредита.

Артур Подольский также является мастером спорта по боксу, одним из трех учредителей и вице-президентом туапсинской Федерации бокса.

По данным базы СПАРК, Артур Подольский владеет компаниями «Стройинвест» и «Альфа-Строй» (строительство жилых и нежилых зданий), «Гарант-бетон» (производство товарного бетона). Ему также принадлежит по 50% в ООО «Чистый город» (обработка и утилизация неопасных отходов), «Туапсе-строй» (строительство жилых и нежилых зданий), «Туапсе-металл» (торговля оптовая отходами и ломом), «Рыбторг» (морское рыболовство) и «Эксперт-сервис» (предоставление услуг для бизнеса).

Артур Подольский был избран депутатом Совета муниципального образования Туапсинский район от партии «Единая Россия» и занял кресло заместителя председателя комитета по вопросам предпринимательства, малого и среднего бизнеса. В 2017 году он принимал участие в праймериз «Единой России» по выборам в Законодательное собрание Кубани VI созыва.

По данным декларации о доходах за 2015 год, депутату Подольскому принадлежат 37 квартир площадью от 27 до 166 кв. м, 21 земельный участок, 6 объектов незавершенного строительства, 18 помещений (в том числе нежилых), три нежилых здания, а также хозяйственные строения и один гостиничный номер. При этом официальный его годовой доход составил 2,17 млн рублей. Супруга депутата-боксера имела доход в 1,9 млн рублей, а также владела еще двумя квартирами. В собственности Подольского также указаны автомобили Mercedes-Benz BMW X5, УАЗ 315195 и Лада 212140, а на его жену зарегистрирован Porsche Macan.

По имеющейся информации, Артур и Тимур Подольские — отпрыски анапского криминального авторитета Вальтера Арутюняна. 5 ноября 2013 года на кладбище поселка Варваровка под Анапой 61-летний мафиозо

был убит. В тот момент Арутюнян руководил работами по строительству семейного склепа. Для расправы киллер использовал снайперскую винтовку. Из нее он произвел два выстрела.

Огневая точка была оборудована в близлежащем лесном массиве. Такой же «почерк» прослеживается и в покушении на Артура Подольского.

"Война" из-за кафе в Большом Утрише

Клан Арутюнянов был замешан в конфликте вокруг кафе, расположенного в поселке Большой Утриш города-курорта Анапы. Это заведение на протяжении трех лет арендовал один из местных бизнесменов. Отметим, что бизнес в таком месте мог приносить немалую прибыль, учитывая, что с недавних пор Утриш облюбовали высокопоставленные чиновники из Кремля ( масштабное строительство

засекреченной резиденции связывали с нынешним премьер-министром Дмитрием Медведевым ).

Позднее владелец кафе отказал предпринимателю в аренде на будущий сезон. Тогда арендатор попросил своего знакомого помочь «решить вопрос». Этим знакомым «решалой» оказался Вальтер Арутюнян.

Встреча конфликтующих сторон была назначена на 20 марта 2013 года на оптовой базе «Мясные продукты». Туда вместе с Арутюняном поехал и его сын Тимур Подольский. Переговоры завершились дракой и стрельбой.

Суд установил, что Подольский, не целясь, выстрелил из самодельного оружия в сторону одного из зачинщиков потасовки. Когда же Тимура сбили с ног, он продолжал стрелять, обороняясь от нападавших. В итоге один человек был убит, а другой участник конфликта получил ранение.

Вскоре после инцидента на оптовой базе Тимур скрылся, но был задержан в октябре 2013 года. Анапский городской суд признал Подольского виновным по ч. 1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), ч. 1 ст. 114 ("Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов обороны"), ч. 1 ст. 213 ("Хулиганство") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконное приобретение и ношение оружия") УК РФ. Только по 222-й статье Подольскому грозило наказание в виде четырех лет лишения свободы, однако суд проявил удивительную мягкость, приговорив Тимура к четырем годам ограничения свободы и выплате штрафа в 350 тысяч рублей.

Судебное решение было обжаловано, но Краснодарский краевой суд приговор подтвердил.

Тимур Подольский связывал убийство своего отца, которое так и не было раскрыто, именно с конфликтом на оптовой базе. Согласно другой версии, Подольские активно участвуют в переделе сфер влияния после ареста анапского криминального авторитета, депутата-единоросса

Тимур Подольский после смерти отца тоже стал мишенью для киллеров. В середине июня 2016 года его пытались убить буквально в 20 метрах от поста ДПС в Анапе. Киллеры, передвигавшиеся на автомобиле Mercedes, открыли огонь по машине Audi A8, в которой находился Тимур со своей семьей.

Четыре пули попали в жену Подольского Алану, сидевшую за рулем. От ранения в голову она скончалась на месте. Находившийся рядом на пассажирском сиденье Тимур Подольский был ранен. Его доставили в местную больницу. Ребенок, сидевший сзади, не пострадал.