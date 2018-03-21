Пять главврачей в Москве получили должность по программе «Лидер. Мед»

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Пять специалистов, принимающих участие в программе по формированию кадрового резерва управленцев в медицине «Лидер. Мед», стали главврачами. Об этом в среду сообщил журналистам заммэра столицы Леонид Печатников.

"Проект «Лидер. Мед» направлен на формирование кадрового резерва столичного здравоохранения, он позволит выявить наиболее перспективных специалистов, которые смогут пополнить состав лучших руководителей наших поликлиник и больниц. В настоящее время пять участников проекта назначены на должности главных врачей городских медицинских учреждений департамента здравоохранения Москвы", — сказал он.

Сыктывкара, Оренбурга, Казани, Омска, По словам Печатникова, основное количество заявок для участия в программе поступает от врачей, работающих в системе столичного здравоохранения. В проекте также принимают участие и специалисты из других российских регионов: Ставрополя , Нижнего Новгорода, Сургута Нижневартовска , Иваново.

Проект «Лидер. Мед» начал свою работу в августе 2017 года, его основной целью является отбор сотрудников отрасли, мотивированных на построение карьеры в системе столичного здравоохранения и замещения вакантных руководящих должностей в медицинских организациях Москвы. Программа определения кандидатов в кадровый резерв представляет собой четыре этапа, каждый из которых сопровождается оценкой управленческих, коммуникационных и личностно-деловых качеств участников.