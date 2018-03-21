FESCO и южнокорейская CJ Logistics заключили соглашение о сотрудничестве в области логистики 

Транспортная группа FESCO и южнокорейская логистическая компания CJ Logistics Corporation заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству при реализации логистических проектов в России, Турции и странах Средней Азии, сообщает во вторник пресс-служба FESCO.
«Стороны заинтересованы в развитии взаимовыгодного партнерства в области оказания логистических услуг в России, странах Средней Азии и Турции. Соглашение определяет общие параметры сотрудничества, конкретные условия будут зафиксированы в течение весны 2018 года. В апреле представители FESCO и CJ Logistics обсудят детали первых совместных проектов, а в мае проведут в Москве встречу, на которой планируется согласовать условия работы по ним», — говорится в сообщении компании.
В частности, стороны намерены наладить работу над логистикой поставок оборудования для строительства завода по производству синтетического топлива (GTL) в Узбекистане и совместных инвестициях на Дальнем Востоке России.
«CJ Group в целом заинтересована в расширении работы на российском рынке и с российскими производителям, а CJ Logistics при содействии FESCO намерена развивать торговые маршруты между Азией и Европой через Владивосток по Транссибирской железнодорожной магистрали. FESCO в рамках сотрудничества с CJ Logistics рассчитывает увеличить портфель прямых контрактов с южнокорейскими компаниями, а также продолжить развитие проектной логистики в Средней Азии», — добавили в компании.