Дворы между Галерной и Адмиралтейским каналом будут доступны для пешеходов

Дворы между Адмиралтейским каналом и Галерной улицей объединят в одно пешеходное пространство, передает Мойка78. План по реализации проекта, в рамках которого дворы будут открыты для свободного прохода, утвержден комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга Когда именно дворы откроют для пешеходов, пока неизвестно. В 2017 году началась реконструкция набережной Адмиралтейского канала. В ближайших планах — общее благоустройство территории, восстановить инженерные коммуникации и отремонтировать тротуары.