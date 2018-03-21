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Дворы между Галерной и Адмиралтейским каналом будут доступны для пешеходов
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Дворы между Галерной и Адмиралтейским каналом будут доступны для пешеходов 

АиФ Санкт-Петербург 5 часов назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Дворы между Адмиралтейским каналом и Галерной улицей объединят в одно пешеходное пространство, передает Мойка78. План по реализации проекта, в рамках которого дворы будут открыты для свободного прохода, утвержден комитетом по градостроительству и архитектуре Петербурга.
Когда именно дворы откроют для пешеходов, пока неизвестно.
В 2017 году началась реконструкция набережной Адмиралтейского канала. В ближайших планах — общее благоустройство территории, восстановить инженерные коммуникации и отремонтировать тротуары.
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