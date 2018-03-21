Эксперты оценили доходность аренды комнат в России

МОСКВА , 21 мар — РИА Недвижимость. Эксперты портала «Мир квартир» оценили доходность от аренды комнат в России , выгоднее всего оказалось сдавать их в наем в Тюмени

Как говорится в сообщении портала, в Тюмени сдача в аренду комнаты в среднем приносит хозяевам 14% годовых, а окупится приобретение комнаты для арендного бизнеса за семь лет. Аналогичные показатели по России в среднем составляют 8,8% и 11 лет.

Также выгодно сдавать комнаты, по данным портала, в Ставрополе , Кургане, Кемерово Тольятти . Там доходность колеблется в районе 12-13%, а срок окупаемости составляет восемь лет.

Севастополе и Во Владимире , Калуге, Сургуте Саратове доходность сдачи комнат в аренду составляет около 11-12%, срок окупаемости — восемь-девять лет, указывается в пресс-релизе.

"Показатель доходности в Москве составляет всего 6%, а окупаемости — целых 17 лет. В Санкт-Петербурге это 6,9% и 15 лет", — говорится в нем.

Хабаровск, Иркутск и Чебоксары. К «недоходным» городам специалисты портала также отнесли Белгород Мурманск , Ростов-на-Дону, Уфу