Эксперты оценили доходность аренды комнат в России 

МОСКВА, 21 мар — РИА Недвижимость. Эксперты портала «Мир квартир» оценили доходность от аренды комнат в России, выгоднее всего оказалось сдавать их в наем в Тюмени.
Как говорится в сообщении портала, в Тюмени сдача в аренду комнаты в среднем приносит хозяевам 14% годовых, а окупится приобретение комнаты для арендного бизнеса за семь лет. Аналогичные показатели по России в среднем составляют 8,8% и 11 лет.
Также выгодно сдавать комнаты, по данным портала, в Ставрополе, Кургане, Кемерово и Тольятти. Там доходность колеблется в районе 12-13%, а срок окупаемости составляет восемь лет.
Во Владимире, Калуге, Сургуте, Севастополе и Саратове доходность сдачи комнат в аренду составляет около 11-12%, срок окупаемости — восемь-девять лет, указывается в пресс-релизе.
"Показатель доходности в Москве составляет всего 6%, а окупаемости — целых 17 лет. В Санкт-Петербурге это 6,9% и 15 лет", — говорится в нем.
К «недоходным» городам специалисты портала также отнесли Белгород, Мурманск, Ростов-на-Дону, Уфу, Хабаровск, Иркутск и Чебоксары.
Наименьшую доходность из включенных в исследование городов продемонстрировал Сочи. «Средняя комната стоит слишком дорого, чтобы быть выгодной — ее доходность всего 5%, а окупаться она будет целых 20 лет», — отмечается в сообщении. При этом в нем подчеркивается, что расчеты делались для долгосрочной аренды, в реальности же сочинцы в течение курортного сезона сдают комнаты понедельно и посуточно, что гораздо выгоднее.