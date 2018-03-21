Ещё
Эксперты оценили доходность аренды комнат в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты оценили доходность аренды комнат в России 

РИА Недвижимость 3 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
МОСКВА, 21 мар — РИА Недвижимость. Эксперты портала «Мир квартир» оценили доходность от аренды комнат в России, выгоднее всего оказалось сдавать их в наем в Тюмени.
Как говорится в сообщении портала, в Тюмени сдача в аренду комнаты в среднем приносит хозяевам 14% годовых, а окупится приобретение комнаты для арендного бизнеса за семь лет. Аналогичные показатели по России в среднем составляют 8,8% и 11 лет.
Также выгодно сдавать комнаты, по данным портала, в Ставрополе, Кургане, Кемерово и Тольятти. Там доходность колеблется в районе 12-13%, а срок окупаемости составляет восемь лет.
Во Владимире, Калуге, Сургуте, Севастополе и Саратове доходность сдачи комнат в аренду составляет около 11-12%, срок окупаемости — восемь-девять лет, указывается в пресс-релизе.
"Показатель доходности в Москве составляет всего 6%, а окупаемости — целых 17 лет. В Санкт-Петербурге это 6,9% и 15 лет", — говорится в нем.
К «недоходным» городам специалисты портала также отнесли Белгород, Мурманск, Ростов-на-Дону, Уфу, Хабаровск, Иркутск и Чебоксары.
Наименьшую доходность из включенных в исследование городов продемонстрировал Сочи. «Средняя комната стоит слишком дорого, чтобы быть выгодной — ее доходность всего 5%, а окупаться она будет целых 20 лет», — отмечается в сообщении. При этом в нем подчеркивается, что расчеты делались для долгосрочной аренды, в реальности же сочинцы в течение курортного сезона сдают комнаты понедельно и посуточно, что гораздо выгоднее.
РИА Недвижимость: последние новости
ГД приняла во II чтении законопроект об оплате услуг ЖКУ без посредников Нечистой силе нет: как организована безопасность в Лефортовском тоннеле Губернатор: около 4 лет потребуется на возведение моста через Обь на Ямале
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились слухи об уходе Лаврова86
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ212
Путин занялся «списком Собчак»75
Россия закрыла границу для грузов с Украины145
Пенсии россиян будут считать по-новому153
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение