Суд признал виновным дебошира рейса «Аэрофлота» Москва–Петропавловск-Камчатский

«Благодаря последовательным действиям авиакомпании, направленным на то чтобы ни один случай опасного деструктивного поведения на борту не оставался безнаказанным, суд назначил Колотыгину не только 180 часов обязательных работ, но и обязал обвиняемого выплатить компенсацию морального вреда в пользу бортпроводника в размере 150 тысяч рублей. После внесения изменений в Уголовный кодекс РФ, стало понятно: за дебош на борту пассажир понесет реальную ответственность. Авиакомпания и впредь будет продолжать движение по курсу защиты своих работников и понуждения дебоширов в установленном порядке уплачивать компенсации в возмещение вреда и убытков, а также штрафы, адекватные степени правонарушения», — заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров

Ранее «Аэрофлот» сообщал об инциденте, который произошел 15 января на рейсе SU1730, следовавшем из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Пассажир бизнес-класса Владимир Колотыгин, находясь на борту с явными признаками алкогольного опьянения, грубо нарушал общественный порядок, оскорблял экипаж и, окончательно потеряв над собой контроль, ударил кулаком в лицо одного из бортпроводников.

В авиакомпании заявили, что «Аэрофлот» и впредь намерен неуклонно следить за соблюдением правил безопасности на борту, противодействуя нарушителям и защищая право пассажиров на комфортные и безопасные авиаперевозки. Благодаря активной позиции авиакомпании, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, ужесточающие наказание за хулиганство на транспорте. Также «Аэрофлот» напоминает, что с июня 2018 года российские авиакомпании получат право вести «черные списки» нарушителей и отказывать им в перевозке.