Яд из Солсбери сыграл ключевую роль в нашумевшем убийстве в Москве

Зара Исмаилова был ответственным секретарем и всегда заботилась о том, чтобы в офисе директора все было как следует. Она особенно внимательно следила за тем, чтобы на большом письменном столе с множеством телефонов царил порядок.

Но 1 августа 1995 года случилась катастрофа: начальник Исмаиловой Иван Кивелиди , один из самых богатых людей в России и руководитель большой бизнес-организации, серьезно заболел и позднее в тот же день умер.

46-летний Кивелиди был занятым человеком, который после тяжелого дня в офисе мог провести ночь в казино. Он уже давно страдал от проблем с почками, так что, хотя его смерть и стала шоком для Зары Исмаиловой и широкого круга знакомых Кивелиди, она вначале не вызвала подозрений.

Но у Исмаиловой оказалось не слишком много времени, чтобы оплакать начальника, потому что днем позже она сама смертельно заболела. И хотя секретарю было лишь чуть за 30 и до того момента она никакими проблемами со здоровьем не страдала, врачи ничего не смогли сделать.

«Со мной случилось то же самое, что с Кивелиди», — сказала она на смертном одре, по утверждению московского издания «Коммерсант».

Это заставило следователей навострить уши и заключить, что причиной смерти этих двух деловых людей могло быть отравление.

После более подробного расследования они констатировали, что неизвестным, но очень ядовитым веществом была смазана трубка телефона на столе Кивелиди. Один из полицейских, который осматривал офис, тоже заболел.

Виктор Черномырдин (справа) на похоронах лидера «Круглого стола „Бизнес России“ Ивана Кивелиди

Речь идет об еще нигде не описанной субстанции, заключил один химик в августе 1995 года. „В научной литературе не удалось найти никаких сведений об этом веществе (ни о физических, ни о химических его свойствах, равно как и о его токсическом действии)“, — писал этот эксперт в докладе, процитированном московским изданием „Московский комсомолец“.

Все потому, что яд был сверхсекретным, его разработало научно-исследовательское подразделение, которое не фигурировало ни в одном официальном документе.

Фабрика ядов на берегу Волги

Примерно за три года до убийства Кивелиди химик по имени Вил Мирзаянов опубликовал в еженедельном издании „Московские новости“ маленькую статью, которая произвела большое впечатление.

Безработный ученый, торговавший джинсами и шоколадками „Сникерс“ на московских улицах, рассказал в своей статье под названием „Отравленная политика“ о создании химического оружия, которое Россия, несмотря на благочестивые клятвы этого не делать, продолжала с размахом производить.

Разработчик газа „Новичок“ Вил Мирзаянов

Значительная часть деятельности происходила в маленьком городке Шиханы в добрых 800 километрах к юго-востоку от Москвы , на берегу Волги, где и сам Мирзаянов когда-то работал в составе научно-исследовательской группы, которая в 1970-х годах разработала совершенно новый тип токсичных веществ, по-русски известных под названием „новичок“.

»Все было абсолютно секретно. С точки зрения даже советского закона нас как будто бы не существовало, мы были вне правовых рамок», — рассказал 83-летний Вил Мирзаянов, который сейчас живет в США , на этой неделе изданию «Новая газета».

В советские времена у ученых в Шиханах были огромные ресурсы — «жизнь там кипела», как описывает Мирзаянов.

Ведь «Новичок», во много раз более ядовитый, чем другие существующие вещества вроде зарина и газа Ви-икс (VX), продвигался как оружие, которое можно использовать при атаке на НАТО , а также как яд, который мог бы быть полезен и в операциях разведывательных служб.

«Мы делали его для армии. Но знали, что интерес к нему проявляли и в КГБ», — рассказал Мирзаянов.

В начале 1990-х под впечатлением от распада советской империи химик превратился в политического активиста, разорвав отношения с аппаратом власти и его тайным оружием.

«И я начал приходить к мысли, что участвую в деятельности некой мафии», — рассказывает он теперь.

Дорога в Солсбери

Со временем забвение поглотило как историю «Новичка» и Вила Мирзаянова, так и загадочное убийство Ивана Кивелиди. О них никто не вспоминал до нашумевшего покушения на двойного агента Сергея Скрипаля в сонном провинциальном городке Солсбери в начале марта, после которого экзотическое токсичное вещество внезапно стали обсуждать по всему миру.

Все указывает на то, что здесь есть прямая связь с загадочной лабораторией на Волге, заявил выдающийся британский эксперт по химическому оружию газете «Юлландс-Постен» (Jyllands-Posten).

«„Новичок" разрабатывался, изучался и производился в Шиханах в Центральной России. Ходят слухи, что какое-то количество «Новичка» еще в советские времена до 1991 года попало в Узбекистан . Это возможно, но к настоящему времени он потерял всю свою токсичность», — сказал Хэмиш де Бреттон-Гордон (Hamish de Bretton-Gordon), бывший офицер, специализирующийся на химическом и биологическом оружии, а ныне руководитель военного отдела охранной компании «Эйвон Протекшн» (Avon Protection).

Британское правительство указало на Россию как на виновника и решительно заявило, что решение должно быть принято на высшем уровне при содействии Владимира Путина

Швеции. Между тем со стороны России было представлено множество разнообразных альтернативных теорий, включая то, что яд мог принадлежать самим британцам или происходить из лабораторий в Чехии

Хэмиш де Бреттон-Гордон не впечатлен желанием России сотрудничать.

Нервно-паралитический яд такого рода — это не то, что можно состряпать дома на кухонном столе, подчеркивает эксперт. «Японские террористические группы, которые использовали зарин в подземке Токио в 1995 году, потратили два года и предположительно более 20 миллионов долларов на то, чтобы получить менее килограмма зарина», — говорит Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Действие «Новичка», согласно информации в российской прессе, в 20 раз сильнее, чем у зарина.

Кроме того, использование нервно-паралитического токсина, который изначально был создан для военного применения, требует очень высокого уровня компетенции. По некоторым данным, преступник, стоявший за делом Кивелиди, сам серьезно заболел, но, хотя после этого и был осужден один из близких коллег бизнесмена, получивший за убийство сравнительно короткий срок, до сих пор неясно, каков на самом деле был мотив и как ужасный яд появился в Москве.

Что касается инцидента в Солсбери, в котором был серьезно отравлен не только Сергей Скрипаль, но и его дочь Юлия, все указывает на то, что преступник принял все меры предосторожности, что не заболеть самому.

Ресторан Zizi в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

«По моему представлению, эта работа была выполнена очень профессионально. Кто бы это ни совершил, он четко знал, что делал», — делает вывод Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Химическое оружие

Осенью 2017 года Россия сообщила, что уничтожила все 39 967 тонн своего химического оружия.

Британские разведывательные службы утверждают, что Москва тем не менее тайно создала запас нервно-паралитического яда «Новичок».

Именно «Новичок» использовался при атаке на бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании ранее в этом месяце.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет пытаться выяснить происхождение яда, использованного против Скрипаля.

Президент России Владимир Путин категорически опроверг, что Россия располагает «Новичком» или каким-то другим химическим оружием.