Самые громкие отравления спецслужб последних столетий

Один из создателей класса веществ «Новичок» химик Вил Мирзаянов рассказал, что этот нервно-паралитический газ минимум в 10 раз сильнее, чем все известные.

По его словам, «Новичок» в первую очередь поражает нервную систему человека, наступает миоз, зрачки сужаются, человек начинает плохо видеть.

«Затем начинаются конвульсии, дыхание прерывается, вообще прекращается, потому что человек как бы забывает дышать. Непрерывные конвульсии и рвота, и затем уже летальный исход», — цитирует ВВС Мирзаянова.

В интервью «Коммерсанту» создатель вещества напомнил о единственном задокументированном случае применения «Новичка» при отравлении банкира Ивана Кивелиди . Это заставило вспомнить о самых громких отравлениях спецслужб последних столетий.

Иван Кивелиди

Отравление главы Росбизнесбанка Кивелиди в 1995 году — единственный задокументированный случай применения яда, похожего на нервно-паралитические вещества серии «Новичок». Такие отравляющие вещества разрабатывали в СССР в 70-х годах.

У банкира были больные почки, у него часто случались приступы, Кивелиди терял сознание. Поэтому, когда он упал в обморок после отравления, близкие не удивились.

Однако на следующий день в больницу с подобными симптомами попала секретарь банкира. У нее были судороги, она теряла сознание. Молодая женщина умерла на следующий день после госпитализации. Еще через день скончался сам Кивелиди.

Во время обысков в офисе погибшего правоохрантели жаловались на головную боль и головокружение, нескольких даже госпитализировали. Специалист Центра судебной экспертизы, проводивший вскрытие тела банкира, тоже умер.

Было установлено, что сотрудник секретной лаборатории в Шиханах Игорь Ринк через нескольких посредников продал ампулу с отравляющим веществом члену совета директоров банка Владимиру Хуцишвили. Яд был нанесен на телефонную трубку в кабинете Кивелиди.

Ринк был осужден и получил условный срок, его судили за превышение полномочий. Хуцишвили признали виновным в убийстве Кивелиди и осудили на девять лет лишения свободы.

Александр Литвиенко

Было заявлено, что подполковника ФСБ Литвиенко отравили радиоактивным полонием-210 в 2006 году в Лондоне.

Литвиненко покинул Россию в 2000 году после того, как в отношении него было заведено несколько уголовных дел. За два года до этого вместе с группой офицеров ФСБ участвовал в пресс-конференции, на которой контрразведчики сообщили о якобы полученных ими указаниях ликвидировать Березовского

Находясь в Великобритании , Литвиненко занимался правозащитной деятельностью, критиковал российскую власть, в соавторстве с Юрием Фельштинским издал книгу «ФСБ взрывает Россию».

После отравления Литвиенко, Британия обвинила в его смерти экс-сотрудника органов государственной охраны России, политического деятеля и предпринимателя Андрея Лугового . Незадолго до смерти Литвиненко он встречался с ним и двумя деловыми партнерами в лондонской гостинице Millennium. В 2007 году прокуратура Великобритании попросила экстрадировать Лугового, но получила отказ.

20 марта 2018 года на съемках программы «Пусть говорят» отец убитого Вальтер Литвиненко обнялся с Андреем Луговым. Отец убежден, что сына отравил не он, а биохимик Алекс Гольдфарб, входивший в близкий круг олигарха Бориса Березовского.

Журналист Андрей Караулов на своей странице в Facebook написал, что Вальтера Литвиненко как потерпевшего не допускают к материалам о гибели сына, в частности к акту вскрытия тела.

«Если бы он это рассказал 3 недели назад, Скрипаль точно был бы жив. Где сейчас Скрипаль и его дочь? Никто не знает. Не думаю, что Скрипаль останется в живых. Что если он, выйдя из комы, заговорит также, как отец Литвиненко? Разве случайно накануне убийства Скрипаля по британским каналам шел сериал про боевое отправляющее вещество «Новичок»», — написал Караулов.

Отравление писателя-диссидента Георгия Маркова в 1978 году в Лондоне стало одним из самых загадочных за всю историю «холодной войны».

Болгарин Марков проходя мимо автобусной остановки почувствовал легкий укол в ноге. Он подумал. Что его случайно задели зонтиком. Вечером у Маркова поднялась температура, его госпитализировали. Через несколько дней он умер.

При вскрытии медики нашли в его ноге капсулу размером менее двух миллиметров. Следователи предположили, что она была заполнена ядом рицином.

Они вспомнили об аналогичном случае с другим болгарским перебежчиком — экс-редактором государственного радио Владимиром Костовым. Он был в парижском метро, когда в результате выстрела в его тело также попала капсула с рицином. Костова спасла толстая шерстяная кофта, не давшая капсуле проникнуть глубоко под кожу. Из чего именно стреляли в Костова, так и осталось неизвестным. По его собственной версии, спусковой механизм мог находиться в сумке.

Убийство Маркова таким изощренным способом произвело на западные страны огромное впечатление. В его смерти подозревали болгарское КГБ.

Новые факты выплыли только 20 лет спустя: бывший генерал КГБ Олег Калугин рассказал, как министр внутренних дел Болгарии и генсекретарь ЦК Болгарской коммунистической партии Тодор Живков просили у главы внешней разведки КГБ помочь ликвидировать Маркова. Когда попытки отравить диссидента отравленным желе на пляже и подсыпанными в пищу веществами не сработали, спецслужбы остановились на капсуле с рицином.

Политического деятеля, идеолога и теоретика украинского национализма отравили в Мюнхене в 1959 году. Яд попал в организм через газету, свернутую в трубку.

Бандера приехал домой на обед. Перед этим он делал покупки на рынке с секретаршей, у дома он отпустил телохранителей и зашел в подъезд один. Там его ждал агент КГБ Богдан Сташинский. Он вытянул руку с газетным свертком вперед (внутри был пистолет-шприц с цианистым калием) и выстрелил в лицо Бандере. Тот закричал, соседи выглянули из квартир, но убийца уже покинул подъезд.

Очевидцы рассказывали, что пострадавший, которого они знали под вымышленным именем Степана Попеля, был залит кровью и еще жив. Но по дороге в больницу он скончался. Экспертиза показала, что смерть наступила вследствие отравления цианистым калием.