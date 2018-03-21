СМИ: Китайская космическая станция рухнет на Нью-Йорк

Китайская космическая станция «Тяньгун-1», которая содержит высокотоксичные химические вещества, на следующей неделе упадет на Землю. Одними из «наиболее вероятных» целей являются некоторые крупные европейские города, а также Нью-Йорк . Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

Стамбула, По мнению опрошенных изданием экспертов, самый высокий шанс столкновения с городами прогнозируют вокруг 43 градуса северной и южной широты. В результате космическая станция может упасть в районе Нью-Йорка, Барселоны, Пекина, Чикаго Рима или Торонто.

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В настоящее время, как сообщается, станция следует параллельно экватору в самых северных и южных точках его орбиты.

В начале месяца американская аэрокосмическая корпорация сообщила, что «Тяньгун-1» вышла из-под контроля и упадет на Землю в период с 24 марта по 19 апреля. По словам специалистов, модуль станции весом 8,5 тонн, скорее всего, не сгорит при прохождении через атмосферу и его обломки упадут на Землю в радиусе нескольких сотен километров.

Напомним, китайская станция «Тяньгун-1» была запущена в 2011 году. Запуск объекта воспринимался тогда как символ превращения Поднебесной в космическую сверхдержаву. За время нахождения на орбите она приняла две пилотируемые экспедиции. Масса станции — 8,5 тонн. Между тем через пять лет руководство страны сообщило, что «Тяньгун-1» вышла из-под контроля и осуществить ее контролируемую посадку невозможно. Как ожидается, в 2022 году будет завершено строительство Китайской модульной космической станции, которая придет на смену «Тяньгуну».

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