Житель Салехарда потерял деньги в погоне за чистым звуком

Жители Ямала продолжают попадаться на уловки интернет-мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО , один из случаев произошел недавно в Салехарде

На одном из сайтов местный житель нашел объявление о продаже процессора обработки звука и контролера на сумму 238 тыс. рублей. Для покупки товара он позвонил лжепродавцу и оставил заявку на сайте. После он перечислил задаток в 138 тыс. рублей на одну из указанных банковских карт мошенника. В дальнейшем для уточнения срока доставки товара заявитель безуспешно пытался связаться с продавцом, но его интернет-страница уже была удалена. Товар мужчина до сих пор так и не получил. Полиция возбудила уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают всех граждан проявить бдительность к объявлениям или магазинам в интернете, предлагающие товары по ценам существенно ниже рыночных, так как именно данный метод чаще всего и используют мошенники для привлечения своих жертв.