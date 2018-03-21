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Житель Салехарда потерял деньги в погоне за чистым звуком
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Житель Салехарда потерял деньги в погоне за чистым звуком 

ИА Север-Пресс 3 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Жители Ямала продолжают попадаться на уловки интернет-мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО, один из случаев произошел недавно в Салехарде.
На одном из сайтов местный житель нашел объявление о продаже процессора обработки звука и контролера на сумму 238 тыс. рублей. Для покупки товара он позвонил лжепродавцу и оставил заявку на сайте. После он перечислил задаток в 138 тыс. рублей на одну из указанных банковских карт мошенника. В дальнейшем для уточнения срока доставки товара заявитель безуспешно пытался связаться с продавцом, но его интернет-страница уже была удалена. Товар мужчина до сих пор так и не получил. Полиция возбудила уголовное дело.
Сотрудники полиции в очередной раз призывают всех граждан проявить бдительность к объявлениям или магазинам в интернете, предлагающие товары по ценам существенно ниже рыночных, так как именно данный метод чаще всего и используют мошенники для привлечения своих жертв.
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