Топилин рассказал о сроках запуска электронных трудовых книжек в России

«Я думаю, что, скорее всего, с 2020 года», — заявил он на заседании правления Пенсионного фонда России

Со своей стороны, глава ПФР Антон Дроздов отметил, что пилотный проект провели в 2017 году. На этот год намечено внесение изменений в законодательство, разработка программного обеспечения, подготовка инфраструктуры.

«Сегодня 80% сведений о трудовой деятельности находится в ПФР», — добавил Дроздов.

В 2017 году сообщалось, что 53% россиян высказались в пользу введения электронных трудовых книжек, отметив при этом, что бумажный формат документа должен остаться.