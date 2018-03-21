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Топилин рассказал о сроках запуска электронных трудовых книжек в России
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Топилин рассказал о сроках запуска электронных трудовых книжек в России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Я думаю, что, скорее всего, с 2020 года», — заявил он на заседании правления Пенсионного фонда России.
Со своей стороны, глава ПФР Антон Дроздов отметил, что пилотный проект провели в 2017 году. На этот год намечено внесение изменений в законодательство, разработка программного обеспечения, подготовка инфраструктуры.
«Сегодня 80% сведений о трудовой деятельности находится в ПФР», — добавил Дроздов.
В 2017 году сообщалось, что 53% россиян высказались в пользу введения электронных трудовых книжек, отметив при этом, что бумажный формат документа должен остаться.
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