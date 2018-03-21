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Средняя зарплата врачей в Москве достигла 135 тысяч рублей
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Средняя зарплата врачей в Москве достигла 135 тысяч рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Средняя зарплата московских врачей в этом году достигла 135 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции заммэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
Он подчеркнул, что в этом показателе не учитываются зарплаты главных врачей и другого управленческого персонала городской системы здравоохранения, зарплата которого может быть значительно выше. «135 тысяч — это только врачи. Но и врачи у нас бывают разные, есть, например, хирурги и реаниматолога, у которых зарплата доходит и до 500 тысяч рублей. Есть очень востребованные врачи общей практики с зарплатой в 200 тысяч рублей. У других может быть меньше. Но меньше 67 тысяч в Москве не получает ни один врач, работающий на полную ставку, — за этим мы пристально следим», — заявил Печатников.
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