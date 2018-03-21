Новая заправка появится на улице Адмирала Корнилова

В ТиНАО, на улице Адмирала Корнилова, появится новая заправочная станция. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект заправки уже согласован Москомархитектурой.

«Улица Адмирала Корнилова недавно была реконструирована: ее расширили до четырех полос, установили светофоры и организовали пешеходное движение», — рассказал он.

Заправка будет рассчитана на 350 использований в сутки, здесь установят три колонки. От каждой смогут заправляться одновременно два автомобиля. Рядом с колонками построят магазин с операторской, оборудуют емкости для горюче-смазочных материалов и очистные ливневых стоков.

Общая площадь заправочной станции составит 150 квадратных метров. Фасады торгового павильона будут отделаны алюминиевыми панелями, а территория заправки озеленена. Также будет оборудована парковка на четыре автомобиля.