Итоги круглого стола: о вопросах трудовой миграции

В марте в Экспофоруме прошел II Международный Санкт-Петербургский Форум труда, организованный Правительством Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским государственным университетом при поддержке Правительства Российской Федерации . Основные темы форума: регулирование рынка труда, макроэкономика, технологии будущего. Также уделили внимание аспектам трудовой миграции.

Этой теме был посвящен круглый стол «Развитие человеческого капитала и транснациональная миграция: проблемы и противоречия», его соорганизаторами выступили Санкт-Петербургский государственный университет и Единый центр документов. Участники круглого стола обсуждали трудности, с которыми сталкиваются иностранные граждане, желающие работать в России

Единый миграционный центр, созданный в 2010 году и работающий на базе Единого центра документов, имеет неоценимый опыт в вопросах прохождения основных этапов легализации трудовых мигрантов. В нем разработали четкую схему оформления документов, основанную на принципе одного окна и позволяющую иностранным гражданам последовательно проходить процедуры и проверки, в итоге быстрее получать патент и разрешение на работу. Плюсы такого оказания услуг и единой информационной базы очевидны, это неоднократно подчеркивалось на конференции: уменьшилось количество случаев мошенничества со стороны недобросовестных посредников и случаев подлога документов, все этапы организованы на территории одного комплекса.

Но опыт Единого миграционного центра показывает: осталось множество проблем, которые предстоит решить. В ходе дискуссии обсудили отсутствие единой системы транслитерации при переводе документов, большое количество поддельных полисов ДМС для мигрантов, нарушения, связанные с географией и сроками действия патента. В Едином центре документов предлагают реальные решения: своевременное информирование, чёткая транслитерация, принятая государством, специализированные миграционные центры. Эти и другие вопросы требуют доработок в законах, касающихся миграционной политики.