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В центре Ярославля начали следить за снегом на крыше с квадрокоптера
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В центре Ярославля начали следить за снегом на крыше с квадрокоптера 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Вопрос встал особенно остро после падения ледяной глыбы рядом со школьниками на улице Волкова. Ситуация заставила властей задуматься о безопасности ярославцев в центре города, где у большинства домов покатые крыши, а тротуары находятся прямо под балконами. В администрации Кировского и Ленинского районов сообщили, что будут использовать для проверок квадрокоптер.
«Сейчас вопрос безукоснительного исполнения своих обязанностей собственниками зданий и управляющими организациями по очистке скатных кровель от снега и наледи носит первостепенный характер, — прокомментировала глава администрации Любовь Сурова. — В центральной части города самое большое количество скатных кровель — больше тысячи. Собственники зданий и управляющие организации несут полную ответственность за ненадлежащее качество уборки крыш от наледи и снежных масс. В полномочиях администраций районов — мониторинг и, в случае необходимости, административное воздействие и понуждение к исполнению собственниками зданий и управляющими организациями своих обязанностей».
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