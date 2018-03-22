В центре Ярославля начали следить за снегом на крыше с квадрокоптера

Вопрос встал особенно остро после падения ледяной глыбы рядом со школьниками на улице Волкова. Ситуация заставила властей задуматься о безопасности ярославцев в центре города, где у большинства домов покатые крыши, а тротуары находятся прямо под балконами. В администрации Кировского и Ленинского районов сообщили, что будут использовать для проверок квадрокоптер.