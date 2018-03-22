В центре Ярославля начали следить за снегом на крыше с квадрокоптера 

Вопрос встал особенно остро после падения ледяной глыбы рядом со школьниками на улице Волкова. Ситуация заставила властей задуматься о безопасности ярославцев в центре города, где у большинства домов покатые крыши, а тротуары находятся прямо под балконами. В администрации Кировского и Ленинского районов сообщили, что будут использовать для проверок квадрокоптер.
«Сейчас вопрос безукоснительного исполнения своих обязанностей собственниками зданий и управляющими организациями по очистке скатных кровель от снега и наледи носит первостепенный характер, — прокомментировала глава администрации Любовь Сурова. — В центральной части города самое большое количество скатных кровель — больше тысячи. Собственники зданий и управляющие организации несут полную ответственность за ненадлежащее качество уборки крыш от наледи и снежных масс. В полномочиях администраций районов — мониторинг и, в случае необходимости, административное воздействие и понуждение к исполнению собственниками зданий и управляющими организациями своих обязанностей».