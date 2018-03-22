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Москвичам расскажут об Александре Грибоедове
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Москвичам расскажут об Александре Грибоедове 

Управа района Мещанский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
В библиотеке №1 имени Александра Грибоедова москвичам расскажут об известном драматурге, чьем имя носит культурное учреждение. Мероприятие организуют 25 марта.
Перед участниками выступит главный хранитель библиотеки Сабина Забелышинская. Она презентует произведение «Возвращение Александра Грибоедова „веку нынешнему“».
Во время мероприятия гостям прочтут литературные опусы. После этого они увидят документальный фильм «Острова Грибоедова», который создали сотрудники библиотеки.
Отметим, что мероприятие состоится в рамках Московского культурного форума.
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