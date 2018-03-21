Суд вернул место работнику, написавшему заявление об уходе под диктовку шефа

Суды Свердловской области удовлетворили иск к структуре РЖД от потомственного железнодорожника, который оспаривал принудительное расторжение трудового договора, оформленное по соглашению сторон.

Как следует из материалов дела, машинист Юрий Сюзев был уволен из локомотивного депо на станции Красноуфимск в июле 2017 года после транспортного происшествия. Управляемый им электровоз при экстренном торможении задел ребенка-инвалида с психическим заболеванием, который гулял вдоль путей без присмотра и проигнорировал предупреждающие звуковые сигналы. Руководство дирекции тяги Горьковской железной дороги настояло на увольнении локомотивной бригады. В тот же день машинист и помощник написали заявления о расторжении трудового договора по ч. 1 ст. 77 ТК РФ (соглашение сторон) под диктовку начальника отдела кадров депо, угрожавшего увольнением по отрицательным мотивам и возбуждением уголовного дела по факту происшествия. Через несколько дней Сюзев безуспешно попытался отозвать заявление как написанное в состоянии стресса и под давлением, после чего оспорил увольнение в суде.

Красноуфимский районный суд, рассмотрев иск, на основании объяснений сторон и показаний свидетелей пришел к выводу, что подписание соглашения Сюзевым — железнодорожником во втором поколении и за три года до выхода на пенсию — «носило вынужденный характер и не являлось добровольным волеизъявлением». Истец был восстановлен на работе в должности машиниста электровоза. Свердловский областной суд оставил решение первой инстанции в силе, а апелляционную жалобу Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» без удовлетворения.