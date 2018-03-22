Ройзман так и не понял, зачем в Екатеринбурге была установлена загадочная сфера

Екатеринбургский суд постановил демонтировать плавучую полусферу, которая находилась на Городском пруду с 2014 года. Разобрать сооружение придётся в течение 30 дней. Однако компания, которая устанавливала сферу, собирается обжаловать решение суда.

Стоит отметить, что за четыре года жители так и не смогли понять предназначения загадочного сооружения. В этом вопросе не разобрался и мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман . Об этом он рассказал в эфире НСН (слушайте аудио).

«Эта сфера засоряла акваторию городского пруда и всем мозолила глаза. Так никто и не понял, для чего она нужна. Сначала подразумевалось, что это стилизованный футбольный мяч, потом её как-то переделали. Она достаточно нелепая. И вообще это не событие городского масштаба», — заявил НСН Ройзман.

Компания, которой принадлежит сфера, считает, что объект имеет право находиться на пруду, так как его можно отнести к маломерным судам. Однако жителям сооружение напоминает помойку, поэтому оно постоянно подвергается критике. Сфера пришлась не по душе и региональному министерству природы. Именно их иск удовлетворил городской суд.