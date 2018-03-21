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Ткачев рассказал, сколько потребуется субсидий для железнодорожных перевозок зерна
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Ткачев рассказал, сколько потребуется субсидий для железнодорожных перевозок зерна 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что субсидирование полной провозной платы для железнодорожных перевозок зерна может потребовать 2,5-3 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы предлагаем субсидировать полную провозную плату при перевозках зерна железнодорожным транспортом, обсуждаем такую возможность с заинтересованными органами власти. Это и тариф груженых и порожних вагонов, а также услуги операторов по предоставлению вагонов-зерновозов", — сказал Ткачев.
Он также добавил, что ставки фрахта субсидировать не планируется.
Ранее сообщалось, что Минсельхоз предложил субсидировать железнодорожные перевозки зерна целиком.
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