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Представительная делегация Канады намерена принять участие в ПМЭФ
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Представительная делегация Канады намерена принять участие в ПМЭФ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Представительная делегация Канады намерена принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года, говорится в сообщении фонда «Росконгресс».
"Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) сформирует делегацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге 24 — 26 мая 2018 года", — сообщил фонд.
В делегацию, как ожидается, войдут такие крупные канадские компании, как Kinross Gold Corporation, SNC-Lavalin, Pratt & Whitney Canada, CPPIB, Bombardier, а также ряд других, отмечается в сообщении. Кроме того, намерение сформировать представительную делегацию подтвердил и председатель национального совета директоров Канадской деловой ассоциации в России и Евразии Жиль Бретон.
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.
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