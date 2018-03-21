За воду, газ, тепло и электричество заплатим без посредников

Управляющие компании, которые получают от собственников и нанимателей оплату за воду, тепло, газ и электричество, нередко задерживают перевод этих средств ресурсоснабжающим организациям (РСО) и копят многомиллиардные долги. Уже в скором времени собственники смогут заключать договоры об оплате коммунальных услуг напрямую с поставщиками ресурсов. Госдума 21 марта приняла во втором чтении соответствующие поправки в Жилищный кодекс.

Уберечь управляющие организации от банкротства

Новая модель может повысить собираемость платежей за коммунальные услуги, убеждены авторы законопроекта — председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская и её заместитель Павел Качкаев

Сегодня из-за того, что часть собственников и нанимателей не полностью оплачивает коммунальные услуги, управляющие организации вынуждены направлять вместо недополученных средств платежи за содержание общего имущества. Так они рискуют обанкротиться и подвергнуться штрафным санкциям.

«На управляющие организации часто жалуются, что они эти деньги тормозят, но как они могут перечислить и закрыть эту дыру по недосборам? — недоумевает Галина Хованская. — Либо не предоставить нам услуги по содержанию дома, либо предоставить их не в том объёме и не того качества, либо вообще обанкротиться».

К середине 2017 года долги перед ресурсоснабжающими организациями в системе ЖКХ увеличились на 10 процентов и достигли почти 250 миллиардов рублей, рассказывал министр строительства и ЖКХ Михаил Мень . Общий объём задолженности составлял 1,34 триллиона рублей.

Минстрое неоднократно подтверждали, что основная масса долгов — платежи, которые управляющие компании собрали с населения, но так и не передали РСО. Крайними в этой ситуации почему-то оказываются граждане, которые без задержек оплачивают счета за «коммуналку». По мнению экспертов, на самом деле управляющих организаций, которые поступали именно так, меньшая часть. Большинство просто не имеет действенных рычагов работы со злостными должниками.

«На управляющие организации часто жалуются, что они эти деньги тормозят, но как они могут перечислить и закрыть эту дыру по недосборам?«Наши собственники получат право на общем собрании принять решение по переходу на прямые договорные отношения и исключить управляющую организацию от посреднических услуг в этой цепочке», — рассказал Павел Качкаев.

РСО будут заключать договоры ресурсоснабжения непосредственно с собственниками помещений в многоквартирном доме по утверждённой Правительством типовой форме. Сами ресурсоснабжающие организации получат право отказаться в одностороннем порядке от договора с управляющими организациями и ТСЖ и перейти на прямые договорные отношения, если долг достиг двух среднемесячных объёмов выплат.

Компромиссный вариант

Важно, что законопроект не вводит обязательный всеобщий переход к новому порядку и какие-то жёсткие даты принятия решений на общих собраниях, считает ведущий юрисконсульт направления «Городское хозяйство» Института экономики города Дмитрий Гордеев

«Предложенная схема достаточно взвешенная. Если собственники выберут другую управляющую организацию, то РСО не сможет отказать в заключении договора ресурсоснабжения. Мы долго не могли сдвинуться с мёртвой точки, потому что в законопроекте, который готовили в Минстрое, был очень серьёзный перекос в сторону ресурсоснабжающих организаций. Компромиссный вариант устраивает большинство участников этих отношений, а главное — допускает усмотрение собственников», — пояснил эксперт.

В Воронеже, Твери Астрахани , где уже перешли на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями, возникла новая проблема, говорит исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

«При переходе на прямые расчёты нередко возникает история, когда платежи за потреблённые ресурсы вырастают, ведь ресурсник заинтересован в том, чтобы получить с потребителя по максимуму. Если в управляющей компании чаще всего есть собственные юристы, то собственникам будет сложнее доказывать, что им выставили завышенную сумму. Это может стать серьёзной проблемой для потребителя», — опасается она.

Если законопроект будет принят, на правительственном уровне необходимо будет разработать методические рекомендации по размеру платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не выбрали способ управления многоквартирным домом, установят размер платы за содержание жилого помещения и порядок определения предельных индексов изменения размера такой платы.