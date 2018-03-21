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Оплачивать коммунальные платежи можно будет напрямую РСО
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Оплачивать коммунальные платежи можно будет напрямую РСО 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Жильцы многоквартирных домов смогут напрямую заключать договор об оплате коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями без посредничества со стороны управляющих компаний. Проект соответствующих поправок в Жилищный кодекс Государственная Дума приняла во втором чтении на заседании 21 марта.
«Законопроект был принят в первом чтении 6 декабря 2017 года. В процессе подготовки ко второму чтению в комитет были поданы 15 поправок, из них 10 рекомендованы к принятию», — рассказал заместитель председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ, один из авторов документа Павел Качкаев.
При новом порядке собственники смогут на общем собрании перейти на прямые договорные отношения и исключить управляющую организацию от посреднических услуг, а ресурсоснабжающие организации получат право отказаться в одностороннем порядке от договора на снабжение коммунальными услугами и перейти на прямые договорные отношения, если у управляющих организаций есть задолженность более двух среднемесячных объёмов. Инициаторы законопроекта рассчитывают, что всё это повысит собираемость платежей за коммунальные услуги и улучшит содержание общедомового имущества. Госдума планирует рассмотреть поправки в Жилищный кодекс в третьем чтении на заседании 23 марта.
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