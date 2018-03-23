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Госдума приняла в третьем чтении закон об оплате услуг ЖКУ без посредников
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Госдума приняла в третьем чтении закон об оплате услуг ЖКУ без посредников 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон о праве жильцов многоквартирных домов заключать договор об оплате за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) напрямую с ресурсоснабжающими организациями (РСО).
Авторами инициативы, которая была одобрена во втором чтении 21 марта, выступили глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская ("Справедливая Россия") и ее заместитель Павел Качкаев ("Единая Россия").
В настоящее время управляющие компании выступают в роли посредников по предоставлению коммунальных услуг между собственниками и РСО. При этом, как отмечают авторы инициативы, посредник не получает какого-либо вознаграждения за такую деятельность, вместе с тем управляющие организации должны изыскивать дополнительные средства для покрытия не принадлежащих им долгов.
Как говорится в пояснительной записке, закон предусматривает изменение системы отношений по снабжению многоквартирных домов коммунальными ресурсами и обеспечению потребителей коммунальными услугами. Договоры будут заключаться РСО непосредственно с собственниками помещений домов в случае, если такое решение примет общее собрание собственников, либо если РСО в одностороннем порядке откажется от договора с управляющей компанией.
Согласно закону, основанием для отказа может быть задолженность перед РСО в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по его оплате.
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