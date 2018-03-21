За онлайн-торговлю редкими животными вводят уголовное наказание

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об ответственности за незаконное приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в интернете.

Как объяснили в кабмине, необходимость поправок в Уголовный кодекс связана с «массовыми случаями продажи шкур, костей и прочих дериватов особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов в сети Интернет».

— В год в интернете публикуется около 30 тыс. таких объявлений, и общий объем рынка нелегальной торговли краснокнижными животными и их частями, так называемыми дериватами, сегодня экспертами оценивается в $19 млрд — это огромная сумма, — сказал председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

"Проект закона предусматривает одинаковое наказание как за продажу, так и за покупку в интернете краснокнижных животных или их дериватов, — пояснил парламентарий. — По нашему мнению, это позволит снизить спрос, ведь за эти действия будет предусмотрено очень серьезное наказание до девяти лет лишения свободы".