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В Ульяновске все школы закрывают на карантин
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В Ульяновске все школы закрывают на карантин 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Данное решение приняли на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. В это время в учреждениях будет усилен комплекс противоэпидемических мероприятий. По информации ultoday73.ru, речь идет о проведении влажной уборки помещений дезинфекционными средствами вирулицидного действия и поддержании необходимого температурного режима.
28 марта санитарно-противоэпидемической комиссией будет рассмотрен вопрос о возможном продлении карантина.
По информации Роспотребнадзора, на данный момент в регионе зарегистрировано 12240 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 47,9%. Также лабораторно подтвержден 31 случай гриппа А (Н1N1), 2 случая гриппа A (H3N2).
Напомним, в конце января 2018 года в Ульяновске детский сад «Ягодка» из-за массового отравления воспитанников был закрыт на карантин.
Фото:tverigrad.ru
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