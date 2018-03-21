В Ульяновске все школы закрывают на карантин

Данное решение приняли на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. В это время в учреждениях будет усилен комплекс противоэпидемических мероприятий. По информации ultoday73.ru, речь идет о проведении влажной уборки помещений дезинфекционными средствами вирулицидного действия и поддержании необходимого температурного режима.

28 марта санитарно-противоэпидемической комиссией будет рассмотрен вопрос о возможном продлении карантина.

По информации Роспотребнадзора, на данный момент в регионе зарегистрировано 12240 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 47,9%. Также лабораторно подтвержден 31 случай гриппа А (Н1N1), 2 случая гриппа A (H3N2).

Напомним, в конце января 2018 года в Ульяновске детский сад «Ягодка» из-за массового отравления воспитанников был закрыт на карантин.

Фото:tverigrad.ru